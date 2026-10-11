El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció una serie de ataques perpetrados por Rusia, pese al periodo de alto al fuego contra la infraestructura energética.

Estados Unidos informó un la aceptación de un pacto para suspender ataques contra instalaciones de energía en ambos países.

A pesar de ello, continuaron bombardeando puntos estratégicos en Ucrania, confirmó Zelenski.

Zelenski cuestiona más de 215 ataques de Rusia a infraestructura energética de Ucrania

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Zelenski denunció un ataque por parte de Rusia contra una central eléctrica en la ciudad de Járkov.

De igual forma, acusó que el ejército ruso continúa desplegando constantemente drones y bombas planeadoras sobre gran parte de territorio ucraniano.

Ante esta situación, Zelenski manifestó que, si bien considera positiva cualquier iniciativa de tregua con Putin, la realidad refleja una abierta contradicción con los compromisos expresados públicamente.

De acuerdo con el presidente de Ucrania, se han contabilizando más de 200 ataques contra la red de generación y transmisión eléctrica, a las que se suman 17 bombardeos contra instalaciones de gas y petróleo.

Este incremento de la violencia ha dejado un saldo devastador de más de 150 personas muertas y cerca de 700 heridos en diversas zonas del país.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania (IG: @zelenskyy_official)

Pese a los constantes rechazos de Rusia a las propuestas previas de paz, el gobierno de Ucrania reiteró que sus fuerzas armadas ya han recibido instrucciones para acatar los términos de no agresión a la infraestructura energética.

No obstante, Zelenski reiteró que esto será siempre y cuando la contraparte cumpla de forma recíproca con el acuerdo.

Ucrania señaló que continúan a la espera de los detalles de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para verificar si finalmente el Kremlin acatará los compromisos alcanzados con el presidente estadounidense Donald Trump.