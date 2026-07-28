La Casa Blanca destacó lo productivos que fueron los encuentros de Donald Trump con los líderes Volodímir Zelenski y Benjamín Netanyahu, previstos en su agenda del 28 de julio de 2026.

“Las reuniones del presidente Trump con el primer ministro Netanyahu y el presidente Zelenski fueron positivas y productivas”. Vocería de La Casa Blanca

En las reuniones, Trump evaluó incrementar el apoyo militar a Zelenski con tecnología antiaérea, mientras que con Netanyahu habló sobre la estrategia frente a Irán y las negociaciones para lograr la paz en Medio Oriente.

Lindsey Graham también fue mencionado en ambas reuniones, pues tanto Zelenski como Netanyahu aprovecharon el encuentro para lamentar la muerte del republicano a los 71 años.

Trump se reúne con presidentes de Israel y Ucrania (Captura de pantalla)

Donald Trump habló sobre situación de Irán en reunión con Netanyahu

Benjamín Netanyahu compartió en sus redes sociales la reunión que sostuvo en la Casa Blanca con Donald Trump, a quien describió como un “amigo”, sin ofrecer más detalles del encuentro.

Un día antes, el primer ministro de Israel había adelantado que se discutiría la situación en Irán con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional, fortalecer su poder y ampliar el círculo de paz.

Emprendo esta misión por un profundo compromiso de garantizar la seguridad, la fortaleza y el futuro del Estado de Israel". Benjamin Netanyahu

Durante su visita, también homenajeó a su amigo personal y del Estado de Israel, el senador Lindsey Graham, a quien recordó como uno de los más grandes aliados de Israel de la historia.

Trump se reúne con presidentes de Israel y Ucrania (Captura de pantalla)

Trump acordó apoyo de tecnología antiaérea con Zelenski

Por su parte, Volodímir Zelenski también señaló haber tenido una buena reunión con el presidente Donald Trump en el Despacho Oval, al señalar que se trataron acciones que protejan vidas ucranianas y promuevan paz.

Asimismo, se discutió la producción de interceptores Patriot y nueva tecnología antiaérea, además de temas de diplomacia, destacando que es importante que el proceso diplomático se reactive.

“Gracias por todo lo que hacemos juntos para proteger la vida de los ucranianos y promover la paz”. Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania

El presidente de Ucrania también expresó sus condolencias a Trump por el fallecimiento de Lindsey Graham, a quien describió como un “verdadero amigo de Ucrania”.