La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC emitió una alerta por el frío que se espera en la Ciudad de México este 24 y 25 de diciembre de 2025, pues prevé que habrá una Navidad helada.

De acuerdo con las autoridades, el amanecer será de frío a muy frío el 24 y 25 de diciembre, con probabilidad de heladas en zonas altas del sur de la CDMX, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 3 y 6 °C.

Habría lluvias ligeras para el 24 y 25 de diciembre, advierten autoridades para la CDMX

Las autoridades capitalinas también advirtieron que el ambiente será templado a cálido con máximas que rondarán entre 19 a 21 °C, con condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas el 24 y 25 de diciembre en CDMX.

Habría lluvias ligeras para el 24 y 25 de diciembre, advierten autoridades de CDMX (Galo Cañas Rodríguez)

En otra tarjeta informativa, se anunció la activación de la Alerta Amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 24 de diciembre en las demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Debido a lo anterior, las autoridades capitalinas recomiendan lo siguiente para esta Navidad helada:

Que los capitalinos se abriguen adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas

Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío

Aliméntate bien, ingiere frutas y verduras, toma abundantes líquidos y bebidas calientes

Si utilizas calentadores, asegúrate de mantener una buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Evita el uso de pirotecnia

Identifica los módulos de salud y acude a ellos si presentas algún malestar