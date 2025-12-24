La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC emitió una alerta por el frío que se espera en la Ciudad de México este 24 y 25 de diciembre de 2025, pues prevé que habrá una Navidad helada.

De acuerdo con las autoridades, el amanecer será de frío a muy frío el 24 y 25 de diciembre, con probabilidad de heladas en zonas altas del sur de la CDMX, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 3 y 6 °C.

Habría lluvias ligeras para el 24 y 25 de diciembre, advierten autoridades para la CDMX

Las autoridades capitalinas también advirtieron que el ambiente será templado a cálido con máximas que rondarán entre 19 a 21 °C, con condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas el 24 y 25 de diciembre en CDMX.

En otra tarjeta informativa, se anunció la activación de la Alerta Amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 24 de diciembre en las demarcaciones:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Debido a lo anterior, las autoridades capitalinas recomiendan lo siguiente para esta Navidad helada:

  • Que los capitalinos se abriguen adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas
  • Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío
  • Aliméntate bien, ingiere frutas y verduras, toma abundantes líquidos y bebidas calientes
  • Si utilizas calentadores, asegúrate de mantener una buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono
  • Evita el uso de pirotecnia
  • Identifica los módulos de salud y acude a ellos si presentas algún malestar