Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron que se espera un fin de semana helado, toda vez que habrá zonas en donde la temperatura bajará hasta 1 grado.

Según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las bajas temperaturas podrían registrarse entre las 00:00 y las 08:00 horas del sábado 20 de diciembre de 2025.

El frío principalmente afectará las zonas sur y poniente de la CDMX, por lo que es importante tomar medidas precautorias.

Fin de semana helado: activan alerta amarilla por temperaturas de hasta 1 grado en CDMX

La SGIRPC informó que activó una alerta amarilla ante la probable presencia de bajas temperaturas que azotarán al menos 6 alcaldías en el sur y poniente de la CDMX:

Temperaturas de 1 a 3 grados con heladas

Tlalpan

Temperaturas de 4 a 6 grados

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco