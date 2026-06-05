Xi Jinping visitará Corea del Norte invitado por Kim Jong Un

El presidente de China, Xi Jinping, confirmó que visitará Corea del Norte tras recibir una invitación por parte de su homólogo Kim Jong Un.

Según informó el gobierno de Xi Jinping, el mandatario encabezará la visita diplomática a Corea del Norte durante los días 8 y 9 de junio de 2026.

Xi Jinping y Kim Jong Un van por importante reunión entre ambos mandatarios; gobierno de China visitará Corea del Norte

Los presidentes Xi Jinping y Kim Jong Un informaron que sostendrán una reunión bilateral el 8 y 9 de junio en Corea del Norte, con la intención de fortalecer la alianza estratégica regional.

La visita de Estado marcará el regreso de Xi Jinping a la capital Pionyang tras largos siete años de ausencia.

La reunión entre ambos se da una etapa de intensos contactos y la reactivación de las conexiones logísticas transfronterizas.

Más allá del simbolismo regional, la presencia de Xi Jinping busca equilibrar el tablero geopolítico actual, ante el estrecho acercamiento militar entre Kim Jong Un y el gobierno de Vladimir Putin en conflictos internacionales.

China continúa siendo el soporte vital para la economía norcoreana, gestionando una proporción sustancial de su comercio exterior, lo que otorga una influencia determinante sobre la estabilidad regional.

La agenda entre Xi Jinping y Kim Jong Un incluiría la revisión de acuerdos estratégicos y la seguridad colectiva en el Pacífico.

Así, la cumbre no solo reafirma la histórica vecindad, sino que redefine la diplomacia asiática frente a Occidente en un escenario global cambiante.