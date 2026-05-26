Las fuerzas armadas de Corea del Sur informaron que Corea del Norte disparó un misil balístico de corto alcance y otros proyectiles hacia el mar este martes.

El ensayo militar ocurrió después de que Xi Jinping y Vladimir Putin expresaran respaldo político al régimen encabezado por Kim Jong-un frente a presiones occidentales internacionales.

Autoridades surcoreanas señalaron que los lanzamientos incluyeron posiblemente sistemas de lanzacohetes múltiples, utilizados para evaluar capacidades defensivas frente a Corea del Sur y Estados Unidos.

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El misil fue lanzado desde Jongju, localidad cercana a la costa occidental norcoreana, y recorrió aproximadamente 80 kilómetros antes de caer en aguas marítimas regionales.

Medios surcoreanos indicaron que los ejercicios militares incluyeron distintos tipos de proyectiles, con el objetivo de probar estrategias para evadir sistemas de defensa aliados occidentales.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur aseguró que mantiene vigilancia permanente sobre las actividades militares norcoreanas junto con Washington, ante posibles nuevas provocaciones en la región asiática.

Se trató del primer lanzamiento armamentístico realizado por Corea del Norte desde el pasado 19 de abril, cuando disparó varios misiles de corto alcance simultáneamente.

Corea del Norte ratifica su pacto con Rusia que incluye asistencia militar mutua (GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KRE / EFE)

Kim Jong-un ha reforzado en años recientes la modernización de su arsenal nuclear y misilístico tras el fracaso de negociaciones diplomáticas sostenidas anteriormente con Donald Trump.

Durante una cumbre celebrada en Beijing, Putin y Xi Jinping rechazaron sanciones económicas y presiones militares occidentales dirigidas contra el gobierno de Corea del Norte recientemente.

Rusia y China han bloqueado reiteradamente en el Consejo de Seguridad de la ONU propuestas impulsadas por Estados Unidos para endurecer sanciones internacionales contra Pyongyang.