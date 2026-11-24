La red social X respondió a la polémica de inicios de este año por las imágenes sexuales de menores generadas con Grok, su inteligencia artificial; asegura que siguen mejorando sus políticas para protegerlos.
Mediante un mensaje por la misma red social, resaltó que quienes usaron Grok Imagine para generar este tipo de contenido violaron deliberadamente sus Términos del Servicio.
Al respecto, la política de X establece el bloqueo de cualquier función para editar fotografías que creen desnudos, aplicada a nivel global para todo usuario, además de denunciar en caso de que el país lo acredite como delito.
X responde a imágenes sexuales de menores generadas con Grok y asegura se toman las acciones pertinentes
En redes sociales, X señaló que reforzaron sus protecciones para evitar la creación de imágenes sexuales de menores generadas con Grok y buscarán adelantarse continuamente a esta conducta “repugnante e indefendible”.
X destacó desde el inicio de su mensaje que el proteger a los menores de este tipo de contenido sexual, ya sea generado con inteligencia artificial o real, es no negociable y no tiene cabida en su red social.
Así como tampoco ningún tipo de imágenes explícitas de una persona real, que fue creada sin consentimiento mediante Grok, ya que también hubo varias jóvenes y mujeres adultas entre las víctimas de esta práctica.
Por ello, Grok y X actuaron con rapidez para reforzar las protecciones y rechazar cualquier solicitud que generara imágenes explícitas, tanto de menores como de personas reales.
Aunque para adelantarse, siguen probando y ajustando protecciones ante cualquier posible cambio de táctica, por ejemplo, con la implementación de clasificadores sofisticados que examinan cualquier indicación.
Asimismo, X también emprende acciones contra cualquier cuenta que busque crear imágenes sexuales y se da notificación a las autoridades, ya que dicha solicitud es un delito grave.
Política de X contra imágenes sexuales generadas con Grok es de cero tolerancia
Como X destaca en su política y en diversos artículos, tienen una política de tolerancia cero contra la explotación infantil que incluye la creación o difusión de contenido sexual.
Cualquier usuario, ya sea suscriptor de pago, tampoco tiene permitido realizar edición de personas reales para crear desnudos o vestir prendas reveleadoras, ya que también la seguridad de X trabaja para eliminar dicho contenido.
Asimismo, aunque se permita cierto grado de desnudez artística en X, se limita estrictamente en personajes ficticios e imaginarios.