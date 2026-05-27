Violeta Núñez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), narró los diversos abusos y violaciones que vivió la Flotilla Global Sumud por parte de Israel.

“Desde el primer momento que llegaron las fuerzas de ocupación israelí a detenernos y secuestrarnos [...] empezaron a aplicar diferentes violencias y después llegó a una situación de tortura”. Violeta Núñez, integrante de la Flotilla Global Sumud

Tal como destacó, al menos 67 integrantes de la Flotilla Global Sumud fueron trasladados a un hospital, con huesos rotos desde costillas hasta muñecas.

Por lo mismo, Violeta Núñez señaló que los delitos de Israel y la negativa a entregar la ayuda humanitaria, son merecedores de una ruptura de relaciones con México.

Violeta Núñez narra abusos de Israel durante retención de la Flotilla Global Sumud

En entrevista con Pamela Cerdeira, Violeta Núñez narró los abusos que vivieron los integrantes de la Flotilla Global Sumud desde que Israel los retuvo el 18 de mayo.

Afirma que si bien antes ya habían negado el derecho humanitario de tránsito, Israel escaló en su violencia hasta la tortura, de la cual Violeta Núñez fue víctima.

Violeta Remedios Núñez Rodríguez, académica de la UAM Xochimilco. (Redes Sociales)

Tal fue el caso que algunos integrantes de la Flotilla Global Sumud fueron violentados sexualmente, sin aclarar si las mexicanas retenidas serían víctimas.

Violeta Núñez también mencionó que desde el primer momento los inmovilizaron con llaves militares que dejaron daños en la columna vertebral, pero también fueron golpeados.

Tras la retención, los integrantes de la Flotilla Global Sumud los privaron por completo de agua en la prisión, una vez en tierra, además de que inyectaron a varios.

La investigadora menciona a su vez las fuerzas israelíes los encadenaron de manera tal que les rompieron las muñecas.

Violeta Núñez llama a ruptura de relaciones diplomáticas con Israel tras abusos

Ante la violación de sus derechos humanos de las mexicanas, Violeta Núñez hizo un llamado a que México rompa relaciones diplomáticas con Israel y llevar caso a la Corte Penal Internacional.

Explica que no sólo por las violaciones de Israel, que no habrían terminado en la liberación de los integrantes de la Flotilla Global Sumud y abarcó a los funcionarios consulares.

Aclaró en este punto que Israel negó la asistencia del cuerpo diplomático de México y, al contrario, la solicitud aumentó la tortura contra la Flotilla Global Sumud.

Y fue incluso en presencia de los distintos cónsules que la Flotilla Global Sumud fue golpeada durante su traslado al aeropuerto para su liberación.