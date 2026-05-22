Este viernes 22 de mayo de 2026 se dio a conocer que Sol González y Violeta Núñez, integrantes de la Flotilla Global Sumud, ya se encuentran en Ciudad de México tras ser deportadas por el gobierno israelí.

Sol González y Violeta Núñez se reunieron con sus familiares en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en Terminal 1 poco después de las 7 A.M.

Las connacionales regresaron al país tras ser reclamadas por la cancillería mexicana. Ambas fueron detenidas y retenidas por Israel cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza, por medio de la Flotilla Global Sumud.

Violeta Núñez es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Sol González Eguía se desempeña como psicóloga social.

🔴 Llegaron a la CDMX Sol González y Violeta Núñez, las dos mexicanas que formaron parte de la Global Sumud Flotilla. Su participación en esta iniciativa internacional marca un precedente.



📹: @ramirezaries pic.twitter.com/BsmFeBC8L7 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 22, 2026

Israel deporta a activistas de la Flotilla Global Sumud

El gobierno de Israel anunció la deportación de los activistas extranjeros detenidos tras la intercepción de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales del mar Mediterráneo.

Sin disculparse y tampoco aceptar los señalamientos por malos tratos a los integrantes de la Flotilla Global Sumud, el gobierno reiteró que “no permitirá ninguna violación de su legal bloqueo naval a la Franja de Gaza”.

Exhiben abusos de Israel contra integrantes de la Flotilla Global Sumud

La liberación y deportación de las mexicanas y activistas extranjeros se da en medio de señalamientos contra el Ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, quien aparece en un video humillando a integrantes de la Flotilla Global Sumud.

El video grabado en el puerto de Ashdod, se observa a Ben Gvir caminando frente a activistas, quienes se encontraban esposados, arrodillados, siendo obligados a escuchar el himno israelí.

Al funcionario, que no dejaba de ondear la bandera, se le escucha decir: “Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel”. Imágenes que causaron indignación.