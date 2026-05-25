Este 25 de mayo de 2026, la Caravana Global Sumud Land denunció estar siendo atacada en Libia por sujetos no identificados.

De acuerdo con un comunicado difundido, varios vehículos no identificados embistieron las tiendas de campaña de los activistas que trataban de llevar ayuda humanitaria a Gaza.

“Están golpeando y llevándose a la gente por la fuerza en coches y autobuses”, denuncian. Global Sumud Land

En la caravana Global Sumud Land participan alrededor de 200 personas, entre ellos:

Médicos

Ingenieros

Expertos en logística

Expertos en derecho humanitario.

El convoy, que partió desde Mauritania, África hace un mes, incluye a diez camiones —donde se transportaba la ayuda humanitaria— y siete ambulancias.

Flotilla Sumud (Especial)

Lo que se sabe de la agresión a la Caravana Global Sumud

Se sabe que un grupo de activistas fueron trasladados a Trípoli, donde se les atendió en un hospital; no presentaban heridas graves o mayores riesgos. Otros más fueron retenidos en Bengasi, ciudad de Libia.

De momento, se desconoce la identidad de los agresores; sin embargo, activistas sospechan de fuerzas de seguridad vinculadas a las autoridades del oeste de Libia.

Tal acción rompe con la petición de la ONU, que en situaciones de violencia interna o crisis migratoria, exhortó a las autoridades libias a facilitar y permitir la entrada de asistencia y personal humanitario para la población desplazada.

Retienen a diez activistas de Global Sumud Land

El domingo, la Caravana Global Sumud Land informó sobre la retención de diez activistas:

Alicia Armesto Núñez, de nacionalidad española

Laura Kwoczala, de Polonia

Jenelle Jones, de Estados Unidos

María Paula Giménez, de Argentina

Lucas Ezequiel Aguilera, de Argentina.

Matías Álvarez Rodríguez, de Uruguay

Ana Margarida França Santana Baptista, de Portugal

Ashraf Joya de Túnez

Domenico Centrone, de Italia

Leonarda Alberizia, de Italia.

Detienen a activistas de Global Sumud Land (Global Sumud Flotilla / X)

Por lo que se pretendió negociar con las autoridades del este de Libia por el paso seguro del convoy en un control cercano a la ciudad de Sirte.

Al respecto, la caravana dijo no contar con un respuesta concreta.