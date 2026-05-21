Se reveló que Israel detuvo a Diego Vázquez, ex director del Taller Coreográfico de la UNAM.

Diego Vázquez fue capturado el pasado 18 de mayo en aguas internacionales cuando viajaba en embarcaciones de la Flotilla Global Sumud para llevar ayuda humanitaria a palestinos en Gaza.

Además de Diego Vázquez, también se confirmó la detención de:

Violeta Núñez

Sol González

Paulina del Castillo

Al Muatasem Flores

Diego Vázquez, ex director del Taller Coreográfico de la UNAM, es detenido por Israel

Luego darse a conocer la detención de Diego Vázquez, quien viajaba en la Flotilla Global Sumud, Danza UNAM emitió un comunicado manifestando su preocupación por el incidente y solicitando “su liberación inmediata”.

La institución exigió el respeto a los derechos humanos del ex director del Taller Coreográfico de la UNAM.

“En Danza UNAM expresamos nuestra profunda preocupación ante la detención de Diego Vázquez, ex director del Taller Coreográfico de la UNAM, y exigimos el pleno respeto a sus derechos humanos, al debido proceso y a las garantías fundamentales que deben regir cualquier actuación de las autoridades”. Comunicado Danza UNAM

Israel detuvo a Diego Vázquez, ex director del Taller Coreográfico de la UNAM (@danzaunam / Instagram)

Danza UNAM enfatizó que la situación de Diego Vázquez debe “ser esclarecida con transparencia, apego a la legalidad y respeto irrestricto al derecho internacional”.

Además de que pidió que las circunstancias de su detención fueran revisadas de forma exhaustiva.

“Ninguna persona debe ser privada de su libertad sin garantías jurídicas claras ni sin acceso a un proceso justo e imparcial”, se enfatiza en el comunicado.

Al final de su mensaje, la UNAM reiteró su solidaridad con Diego Vázquez, su familia y compañeros detenidos.

La Flotilla Global Sumud fue interceptada por la Marina de Israel frente a las costas de Chipre, a 260 millas náuticas de las costas palestinas.

Israel calificó la misión de la flotilla de embarcaciones como una “provocación”.

La detención de Diego Vázquez y los mexicanos que iban en la Flotilla Global Sumud ha provocado la exigencia de Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores de México.

El funcionario ha solicitado para que el gobierno de Israel respetar los derechos humanos de los capturados.