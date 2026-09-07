Ilya Espino hace historia: se convierte en la primera mujer al frente del Canal de Panamá

Ilya Espino de Marotta es la primera mujer en asumir la administración del Canal de Panamá; se mantendrá en el cargo desde este 7 de septiembre 2026 hasta el 2033.

La página oficial del Canal de Panamá describe que la ingeniera fue designada por la Junta Directiva, tras 41 años de trabajo en el proyecto, con diferentes cargos.

Desde 2020, Ilya Espino fungía como subadministradora del Canal de Panamá, por lo que afirmó, se esforzó para su nueva responsabilidad, lo que demostrará todos los días.

Ilya Espino se convierte en la primera mujer al frente del Canal de Panamá

Tras 112 años de historia, Ilya Espino de Marotta tomó posesión la tarde de este lunes 7 de septiembre como la primera mujer en administrar el Canal de Panamá.

Durante su discurso, Ilya Espino resaltó que no llegó al frente del Canal de Panamá por ser mujer, sino por prepararse desde 1985 para dicha responsabilidad.

Por lo que dedicó su logro a las mujeres de Panamá, quienes no buscan privilegios por su género, sino un reconocimiento justo tras años de estudio y trabajo.

Como recordó, desde 2020 hizo historia al convertirse en la primera subaministradora del Canal de Panamá, por lo que resaltó que trabajará como el primer día.

Ya que a lo largo de sus 41 años dentro de la organización del Canal de Panamá, Ilya Espino ha demostrado su capacidad técnica y liderazgo, lo que logró la ampliación del proyecto.

Ilya Espino destaca los retos en el Canal de Panamá para sus siguientes 7 años de gestión

Asimismo, Ilya Espino destacó durante su toma de posesión tres propuestas para su gestión de los próximos 7 años, que serían grandes retos para transformar el Canal de Panamá:

Desarrollo del Lago de Río Indio para asegurar el suministro de agua potable para todo Panamá, no sólo en el canal

Extensión del Corredor Logístico que busca establecer un circuito vial alrededor de la zona logística del canal y sus terminales portuarias

Corredor Energético Interoceánico y las Terminales Portuarias en Corozal y Telfers, con enfoque en la construcción de puertos en las riberas del Canal de Panamá