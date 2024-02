Claudia Sheinbaum, candidata de Morena en las elecciones 2024 rumbo a la presidencia de México, aprovechó su visita a El Vaticano para hacer un regalo especial al pueblo mexicano y tiene que ver con La Virgen de Guadalupe.

Claudia Sheinbaum, de 61 años de edad y signo zodiacal Cáncer, pidió la bendición de el Papa Francisco a una rosa de plata que va a regalar a La Virgen de Guadalupe, misma que quedó grabada en video.

La candidata rumbo a las elecciones 2024 va a donar la artesanía elaborada por Adrian Pallarols a la Basílica de Guadalupe, regalo que piensa hacer por la “devoción de las y los mexicano por la Virgen de Guadalupe”.

Claudia Sheinbaum entregará el regalo al rector de la Basílica de Guadalupe, Efraín Hernández Díaz.

Pensando en la devoción de las y los mexicanos por la Virgen de Guadalupe, le pedí al Papa Francisco que bendijera una rosa de plata elaborada por Adrian Pallarols para llevarla a México. Se la entregaré al rector de la basílica. Creo que es el mejor regalo que le puedo llevar al…

Claudia Sheinbaum compite contra Xóchitl Gálvez, candidata del Frente Amplio por México (FAM), quien también se reunió con el Papa Francisco en El Vaticano.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, dijo en una entrevista que no está en su agenda reunirse co el Papa Francisco, pero no aclaró si no recibió una invitación desde El Vaticano.

Lo que debes saber de las elecciones 2024

En las elecciones 2024 del 2 de junio se van a disputar más de 20 mil cargos, entre ellos el de presidencia de la república.

Además de presidencias municipales, Congresos locales, Cámara de diputados y Cámaras de Senadores, se van a elegir gobernadores en las siguientes nueve entidades:

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Chiapas

Jalisco

Veracruz

Yucatán

Puebla

Tabasco

Morelos

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha señalado que en la lista nominal, es decir, quienes tienen credencial para votar vigente, son más de 97 millones de mexicanos.

Claudia Sheinbaum celebra haber conocido al humanista Papa Francisco

La morenista celebró la experiencia de haber convivido con el Papa Francisco a quien califico de “humanista en toda al extensión de la palabra”.

En sus redes sociales, el día anterior, Claudia Sheinbaum detalló que le ragaló al Papa Francisco piezas artesanales del pueblo Wixárika.

Desde esa publicación, Claudia Sheinbaum dijo que admira al Papa Francisco por su pensamiento humanista, quien le regaló “grandes consejos de vida”.

La candidata presidencial rumbo a las eleciones 2024 dijo que desde hace tiempo repite una frase del Papa Francisco en sus discursos: “la única manera lícita de mirar de arriba a abajo a alguna personas es cuando le das la mano para levantarse”.

Calificó el encuentro privado en Santa Marta como “excepcional, que nuca olvidará” en el que el Papa mostró su grandeza de forma sencilla y cálidad.

Claudia Sheinbaum agradeció a Héctor y Mauricio Sulaimán, así como a Adrián Pallarols por ayudarla a conocer al Papa Francisco.

Quienes me han escuchado, saben que en muchos de mis discursos repito una frase del Papa Francisco que dice: "la única manera lícita de mirar de arriba a abajo a alguna persona es cuando le das la mano para levantarse". Es una de las líneas más profundas y hermosas sobre la…

¿Cómo van las candidatas y el candidato rumbo a las elecciones 2024?

MetricsMX publicó su más reciente encuesta en la que muestra los movimientos en cuanto a preferencias sobre las dos candidatas y el candidato rumbo a las elecciones 2024.

Estas elecciones presidenciales se van a llevar a cabo el 2 de junio de 2024 y se van a renovar más de 20 mil puestos, incluido el de presidencia de la república.

Las preferencias ponen en primer lugar a Claudia Sheinbaum, de Morena; en segundo lugar a Xóchitl Gálvez, de PAN, PRI y PRD; y en tercer lugar a Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano:

Claudia Sheinbaum, 59 por ciento

Xóchitl Gálvez, 22.1 por ciento

Jorge Álvarez Máynez, 3.8 por ciento