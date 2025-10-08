Frente al asedio de Estados Unidos, el gobierno venezolano inició una serie de ejercicios de comunicaciones ante una posible agresión.

Aunado a esto, el Presidente Nicolás Maduro ordenó un despliegue militar en su aeropuerto internacional y en zonas de La Guaira y Carabobo.

De acuerdo con la explicación que el presidente de Venezuala dio en Telegram, la medida forma parte del “Ejercicio Independencia 200”, que activa planes de defensa y ofensiva permanente en La Guaira y Carabobo.

Por su parte, el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que en los últimos 45 días se han puesto en práctica planes de defensa en zonas estratégicas que garantizan la seguridad nacional.

“En tiempo de lucha, de paz, estamos preparándonos para una posible eventualidad, un posible estado de excepción”, agregó Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional.

Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una agresión militar de Estados Unidos (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Gobierno venezolano responde a despliegue militar de Washington

En agosto pasado, bajo las ordenes de Donald Trump, de 79 años de edad, Washington desplegó buques, aviones de guerra y un submarino de propulsión nuclear al sur del Caribe.

El presidente de Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro, de 62 años de edad, de tener nexos con el narcotráfico.

Trump a Venezuela: “Derribaremos aviones si se acercan a nuestras tropas” (Michelle Rojas)

En su lucha por combatir el mismo, durante cinco ataques a embarcaciones han resultado muertos 21 supuestos narcotraficantes, informa el periódico La Jornada.

Ante esto, Diosdado Cabello, Ministro Interior de Venezuela, ordenó un despliegue militar en el aeropuerto internacional de Maiquetía, así como en unidades militares e instituciones estratégicas.

En La Guaira, además de militares y la milicia boliviana, en el ejercicio de defensa participa un grupo de civiles armados, quienes se mantienen vigilando a través de drones.

Mientras que en Carabobo, los ejercicios se llevan a cabo en el Fuerte Paramacay, en Valencia.

En los últimos meses, Venezuela se mantiene en alerta. Ha realizado ejercicios de defensa y ofensiva en estados fronterizos con Colombia, donde opera la Misión Catatumbo.

Así como ha realizado despliegues militares en Caracas, Falcón, Sucre, Nueva Esparta y la isla La Orchila.

Asimismo, el gobierno venezolano estaría contemplado declarar un “estado de conmoción exterior”.