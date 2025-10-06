Venezuela alertó este lunes 6 de octubre de 2025 sobre una amenaza de ataque contra la embajada estadounidense en Caracas, organizada supuestamente por grupos extremistas.

Presuntamente, el ataque se realizaría colocando explosivos en la embajada de Estados Unidos en Caracas, en medio de la tensión entre ambos países por el despliegue de flotas estadounidense en el Caribe.

Es de recordar que Estados Unidos mantiene tensión con Venezuela desde 2019, fecha en la que Washington desconoció el triunfo de Nicolás Maduro como presidente, cargo que desempeña desde hace 12 años.

Nicolas Maduro, presidente de Venezuela (Juan BARRETO / AFP)

Grupos extremistas de derecha buscan colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en Caracas

El jefe de la delegación de Venezuela para el diálogo con Estados Unidos, Jorge Rodríguez, dijo en un comunicado que grupos extremistas de la derecha intentan colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en Caracas.

“Hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege” Jorge Rodríguez

Esta no es la primera vez que el gobierno de Nicolás Maduro busca comunicar sobre supuestos ataques por parte de la derecha, a quienes señalan de buscar crear violencia en el país.

Recientemente se dijo que la líder opositora María Corina Machado se refugia en la embajada de Estados Unidos desde la derrota en junio pasado. No obstante, esto no ha sido confirmado.

La amenaza de ataque a la embajada de Estados Unidos en Caracas ocurre luego de que el viernes se registró el quinto ataque contra un presunto buque narcotraficante frente a las costas de Venezuela.