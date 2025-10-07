El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló toda posibilidad de llevar a cabo negociaciones diplomáticas con Venezuela.

Según reveló el diario The New York Times, Donald Trump instruyó a Richard Grenell, quien encabezaba negociaciones con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios, a detener inmediatamente cualquier acercamiento diplomático.

Esta acción podría significar una posible escalada militar en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, toda vez que Trump recibió negativas de Maduro para que deje el poder voluntariamente.