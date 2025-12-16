El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó una advertencia directa al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a quien le dijo “cuidadito le toca un pelo a un venezolano”.

Fue durante su programa de televisión ‘Con Maduro+’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en donde el mandatario calificó a José Antonio Kast como “pinochetista convicto y confeso” y señaló que los venezolanos “se respetan”, o amenazó con que cualquier acción en su contra tendrá consecuencias.

José Antonio Kast, candidato a la presidencia en Chile.

Maduro amenaza a José Antonio Kast con no meterse con los migrantes venezolanos en Chile

Tras el triunfo electoral de José Antonio Kast en Chile, lo que representó una derrota para la izquierda de dicho país, Nicolás Maduro le pidió no “meterse” con los migrantes venezolanos que residen en ese país.

Eso tras supuestos señalamientos que, aseguró, el líder de la derecha en Chile ha hecho contra sus connacionales. Por ello Maduro insistió en que los migrantes venezolanos cuentan con derechos, los cuales reiteró deben ser garantizados por las leyes de Chile.

Luego de ello, el presidente de Venezuela criticó el discurso de José Antonio Kast en materia de migración, pues aseguró que busca estigmatizar a la comunidad venezolana.

En ese contexto, Maduro llamó a sus connacionales a regresar al país, anunciado un supuesto plan especial de apoyo para quienes se encuentren en Chile y quieran volver, a través del programa gubernamental Vuelta a la Patria.

Así, el mandatario venezolano afirmó que su gobierno brindará apoyo total a todos los venezolanos que decidan regresar, incluso con transporte aéreo gratuito tal y como se ha hecho con migrantes que se encontraban en Estados Unidos.