Durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, José Antonio Kast expresó su respaldo a una futura intervención de Estados Unidos sobre Venezuela.

“La situación que se vive en Venezuela es inaceptable e imposible de que se mantenga. Por tanto, cualquier gestión que se haga para que el señor Maduro deje un cargo que está ocupando ilegítimamente. [...] Él no tiene la legitimidad democrática para ejercer de pseudo presidente de esa nación. Esto requiere un acuerdo internacional”. José Antonio Kast

El presidente electo de Chile mencionó que desde su país no tienen la capacidad de interferir directamente, pero que están dispuestos a brindar el apoyo que sea necesario.

Sumado a esto, José Antonio Kast reiteró que la crisis en Venezuela requiere una solución internacional por el impacto en la región.

José Antonio Kast lanza severas acusaciones contra Nicolás Maduro

Las tensiones internacionales con Venezuela escalan ahora que Chile aprobó abiertamente las acciones militares de Estados Unidos.

Siendo el gobierno de Donald Trump el que más presión ha ejercido al gobierno venezolano para que su actual mandatario dimita del poder.

En medio de la conferencia de prensa, José Antonio Kast habló del “favor” que Estados Unidos le haría a más de una nación si es que logran acabar con “la dictadura” de Nicolás Maduro.

“Yo apoyo cualquier situación que termine con una narcodictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso porque somos un país pequeño, pero que somos víctimas del terror que implica tener una dictadura”. José Antonio Kast

Este apoyo se suma al que la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó en entrevista para CBS.

Siendo la principal opositora de Maduro quien expresó agradecimiento con los Estados Unidos por “defender la libertad en este hemisferio”.

Por su parte, las intervenciones del país del norte continúan con la incautación de un buque petrolero y amenazas de un bloqueo económico para Venezuela.

Todo como parte de una estrategia de presión en contra de Nicolás Maduro.