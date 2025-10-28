La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el gobierno de Nicolás Maduro analiza romper acuerdos con Trinidad y Tobago ante influencia de Estados Unidos.

Puntualmente, Delcy Rodríguez señaló que sugerirá al presidente Nicolás Maduro presentar una denuncia en materia del Acuerdo Marco de Cooperación Energética, firmado entre Venezuela y Trinidad y Tobago.

Esto luego de que el domingo 26 de octubre se dio a conocer que Trinidad y Tobago autorizó que el buque de guerra estadounidense USS Gravely atracara en su territorio, bajo la premisa de realizar ejercicios conjuntos.

buques destructores de Estados Unidos (U.S. Navy)

Venezuela rompería importante acuerdo con Trinidad y Tobago por culpa de Estados Unidos

En un mensaje difundido a la nación hoy lunes 27 de octubre, Venezuela adelantó que, debido a la influencia de Estados Unidos, podría romper el Acuerdo Marco de Cooperación Energética firmado con Trinidad y Tobago.

Delcy Rodríguez calificó como una “provocación militar” permitir el arribo de un buque de Estados Unidos a la isla trinitense, asegurando que esto representa “un riesgo para la paz” en la región del Caribe.

Además, el gobierno de Maduro acusó a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, de “renunciar” a su soberanía, y permitir que su nación se vuelva un “portaaviones de Estados Unidos para la guerra contra Venezuela”.

Por ello, se podría romper el Acuerdo Marco de Cooperación Energética, el cual permite que ambos países puedan explotar los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran en ambos lados de sus fronteras.

Esto debido a que fue firmado con el objetivo de realizar proyectos binacionales, debido a que Venezuela y Trinidad y Tobado se encuentran localizados muy cerca entre sí.