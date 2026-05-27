Uganda cerró su frontera con el Congo de manera temporal, informó la secretaria permanente del Ministerio de Salud, Diana Atwine, por brote de ébola.

La funcionaria explicó que las únicas excepciones son los equipos de respuesta al ébola, operaciones humanitarias y el transporte de alimentos y mercancías, así como las fuerzas de seguridad.

Del mismo modo, apuntó a controles sanitarios en escuelas cercanas a la frontera y cuarentena de 21 días a quienes lleguen del Congo.

OMS pone en alerta a países africanos por brote de ébola en el Congo

El pasado 25 de mayo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, admitió que la epidemia de ébola en el Congo avanza con rapidez.

Días más tarde, pidió un alto al fuego por conflictos armados en la zona que permiten la propagación de la enfermedad entre la población.

Este es uno de los motivos por los que ha costado a autoridades sanitarias la contención del ébola.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, pide un alto al fuego para contener al ébola en el Congo (Martial Trezzini/Keystone vía AP / Martial Trezzini/Keystone via AP)

Por su parte, el África CDC señaló que diez países africanos se encuentran en riego alto por contagios de ébola.

Algunos de los países en el continente africano que ya han implementado medidas sanitarias son:

Ruanda: vigilancia fronteriza y controles sanitarios

Burundi: protocolos de preparación sanitaria y monitoreo fronterizo

Sudán del Sur: vigilancia en fronteras con Uganda y Congo

Kenia: controles reforzados en fronteras y centros de aislamiento preventivo

Tanzania: monitoreo epidemiológico y alertas sanitarias regionales

Angola: vigilancia reforzada por posible expansión regional del brote

Zambia: medidas preventivas y protocolos de preparación hospitalaria

República Centroafricana: vigilancia epidemiológica en pasos fronterizos

Etiopía: alertas sanitarias y vigilancia aeroportuaria

Ébola: muertes sospechosas suben a 220, alerta la OMS (Glody MURHABAZI / AFP / AFP)

Registro nacional e internacional por brote de ébola

Hasta este 27 de mayo, la OMS reiteró que el riesgo de contagio de ébola en África es “muy alto”, mientras que para el resto del mundo se sigue considerando como “moderado”.

Por otra parte, no existen casos confirmados en México, así como en el resto de América y Europa Occidental.

Hasta el 26 y 27 de mayo de 2026, datos oficiales y reportes internacionales indican: