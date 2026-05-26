La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una señal de alerta tras informar que las muertes sospechosas por ébola se han incrementado a 220 casos.

De acuerdo con Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, las muertes sospechosas por ébola afectan principalmente el este de la República Democrática del Congo, en África, y se extiende hacia Uganda.

Ébola: muertes sospechosas suben a 220, alerta la OMS (Glody MURHABAZI / AFP / AFP)

OMS emite alerta mundial por incremento de muertes vinculadas al ébola

La OMS emitió una alerta sanitaria mundial, luego de que Tedros Adhanom Ghebreyesus diera a conocer que la cifra de muertes sospechosas por ébola aumentó a 220 víctimas.

El organismo internacional advierte con preocupación que la magnitud de la infección está rebasando la capacidad de respuesta y los recursos de los equipos sanitarios en la zona de conflicto.

La situación crítica centra la atención en la peligrosidad de la cepa Bundibugyo, la cual ya representa uno de los eventos epidemiológicos más severos registrados en la historia.

El foco más crítico del brote de ébola se localiza en la ciudad de Mongbwalu, lugar donde los primeros indicios del virus se detectaron el pasado 15 de mayo.

Ébola: muertes sospechosas suben a 220, alerta la OMS (Glody MURHABAZI / AFP / AFP)

En un periodo de tiempo sumamente breve, la letalidad en suelo congoleño ha rebasado las 200 personas, obligando a las autoridades a modificar el nivel de riesgo de “alto” a “muy alto”.

Ante este panorama, Tedros Adhanom Ghebreyesus instó a las naciones colindantes a implementar protocolos de vigilancia y contención para prevenir una expansión masiva de ébola en el resto de la región.

La infraestructura sanitaria local se encuentra bajo una presión extrema mientras intenta contener una cepa que sigue ganando terreno a pesar de los esfuerzos internacionales.

Según la OMS, a la crisis sanitaria se suma el grave clima de inseguridad en la provincia de Ituri, en donde se han reportado agresiones constantes contra instalaciones médicas y personal de apoyo que busca frenar el avance de este virus.