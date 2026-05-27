Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, publica un mensaje urgente sobre el brote de Ébola Bundibugyo en la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, donde el virus supera la capacidad de respuesta.

“El virus del Ébola Bundibugyo no cuenta con una vacuna aprobada ni tratamiento. Detener esta transmisión del Ébola depende enteramente del acceso humanitario. Sin embargo, los enfrentamientos en curso están provocando desplazamientos masivos, empujando a contactos expuestos a campamentos hacinados y cortando corredores críticos de contención.” Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS

En su publicación hecha en redes sociales, Ghebreyesus destaca que esta cepa del ébola carece de vacuna o tratamiento aprobado, y que los enfrentamientos armados provocan desplazamientos masivos, ataques a centros de salud y dificultan el rastreo de contactos.

Es por eso que Tedros llama a un alto el fuego inmediato por parte de las partes en conflicto para garantizar acceso humanitario seguro y priorizar la supervivencia de la población afectada por el virus el ébola y sus síntomas en el Congo.

OMS alerta: brote de Ébola Bundibugyo en Congo supera la respuesta por conflicto armado

Como ya se reveló, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, lanzó un urgente llamado ante el brote de Ébola Bundibugyo en el Congo, donde el virus avanza más rápido que las medidas de contención.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, pide un alto al fiego para contener el brote del ébola en el Congo (@DrTedros / X )

El director general de la OMS publicó en su cuenta de X un mensaje en el que describe una “colisión catastrófica” entre la enfermedad y los enfrentamientos armados que azotan la región, ya que esta cepa del virus del ébola no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado, por lo que el control depende completamente del acceso humanitario seguro.

Y es que cabe destacar que los enfrentamientos en el Congo, tal y como señala Tedros Adhanom Ghebreyesus, provocan desplazamientos masivos de población, hacinamiento en campos y ataques directos a centros de salud, lo que dificulta el rastreo de contactos y el aislamiento de casos.

Asimismo, aseguró que los trabajadores de la primera línea de salud son quienes arriesgan su vida mientras las instalaciones sanitarias son blanco de violencia, según detalló Tedros en su mensaje colocado en sus redes sociales oficiales.

“Los trabajadores de primera línea lo están arriesgando todo, mientras que los ataques a instalaciones de salud hacen casi imposible el seguimiento de casos y sus contactos. No podemos construir confianza comunitaria ni aislar a los enfermos mientras caen bombas. Exhortamos a todas las partes en conflicto a acordar un alto el fuego inmediato para contener este brote. Para permitirnos un acceso seguro y sostenido para los equipos médicos. Rogamos priorizar la supervivencia humana por encima de todo lo demás.” Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS

Y es que son los expertos de la OMS y organizaciones como Médicos Sin Fronteras trabajan en la zona, pero la inseguridad limita drásticamente las operaciones; la población ya enfrenta una crisis humanitaria compleja con millones de desplazados y hambre aguda.

La OMS ya declaró el brote del ébola como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (PHEIC), pues hasta finales de mayo de 2026 se reportan más de 900 casos sospechosos y alrededor de 200 muertes en Ituri y zonas aledañas del Congo, con confirmaciones también en Uganda, por lo que el riesgo se califica como muy alto a nivel nacional.

Aunque las autoridades sanitarias refuerzan la vigilancia en fronteras del Congp y preparan ensayos de posibles tratamientos experimentales, sin un cese de hostilidades, el brote del ébola podría escalar rápidamente a niveles catastróficos en una de las regiones más inestables de África.