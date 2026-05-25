Tedros Adhanom, director general de la OMS, declaró que la epidemia de ébola avanza más rápido que los esfuerzos de contención.

Hasta el lunes 25 de mayo, las cifras actualizadas por el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) son:

118 casos confirmados

Más de 980 casos sospechosos

23 muertes confirmadas

243 muertes sospechosas

4 casos confirmados en Uganda

El sábado, África CDC señaló que diez países africanos están en riesgo alto, por lo que Tedros les hizo un llamado a “actuar de inmediato” contra el ébola.

Conflictos armados y disturbios en el Congo en medio de epidemia de ébola

Tedros Adhamon señala que las dificultades de contención del ébola radican en los conflictos armados en la provincia de Ituri, donde se detectó el brote.

A esto se le suma la desconfianza por parte de la población local respecto a las autoridades sanitarias.

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Los combates en la zona han incrementado en los últimos meses, generando dificultades de seguridad en zonas controladas parcialmente por grupos armados.

Este fin de semana se registraron varios hechos que ponen en peligro a la población en medio de la pandemia por ébola.

Un grupo de jóvenes atacó el centro médico de Mongbwalu en cuatro ocasiones. Esto porque querían recuperar el cuerpo de un pastor católico que había muerto por ébola.

En el hospital de Rwampara personas incendiaron unas carpas utilizadas para a aislar a pacientes de ébola, debido a que les prohibieron llevarse el cuerpo de un familiar fallecido por esta enfermedad.

La OMS no baja la guardia por brote de ébola

Los esfuerzos para contener el actual brote de ébola en República Democrática del Congo dependen principalmente del rastreo rápido de contactos y de estrictas medidas sanitarias, de acuerdo con la OMS.

La organización advirtió que las ceremonias funerarias tradicionales continúan representando uno de los principales focos de transmisión del virus, debido al contacto directo con personas fallecidas por la enfermedad.

Jean Marie Ezadri, líder de la sociedad civil en Ituri, explicó a AFP que en comunidades rurales los familiares suelen tocar los cuerpos y pertenencias de los fallecidos durante rituales multitudinarios.

El representante señaló que estas prácticas dificultan los intentos de contención sanitaria, especialmente en regiones con limitada infraestructura médica y acceso reducido a información preventiva sobre el virus del Ébola.

Equipo sanitario desinfecta localidad con ébola. (HUGH KINSELLA CUNNINGHAM/EFE / EFE)

A esta situación se suma la ausencia de vacunas aprobadas y tratamientos específicos para la variante Bundibugyo, identificada como responsable del brote actual en territorio congoleño.