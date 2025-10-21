Después de darse a conocer que Donald Trump y Vladimir Putin tendrían una reunión, esta se ha suspendido momentáneamente.

Donald Trump y Vladimir Putin suspenden su reunión tras acordarla por teléfono hace unos días

De acuerdo con un funcionario de la administración de Donald Trump de 79 años de edad y CNN , no hay planes para que el presidente de Estados Unidos se reúna con su homólogo Vladimir Putin de 73 años de edad, pronto.

Esta información llega después de que Trump revelara hace unos días en su red social Truth, que se reuniría con Vladimir Putin en Budapest, Hungría; así como las de los secretarios de Estado Marco Rubio y Seguéi Lavrov.

Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en Hungría tras llamada telefónica (@realDonaldTrump​ / Truth )

De momento no se ha dado a conocer el porqué se ha pospuesto la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin que se había revelado en Truth, misma que de acuerdo con Trump, se acordó tras sostener una larga llamada con el presidente ruso.

Pues se Donald Trump había dicho que su reunión con Vladimir Putin podría darse en unas dos semanas; no obstante, el gobierno ruso restó importancia declarando que esa reunión podría ser más tarde.

Además se añadió que el primer paso para esta cumbre ruso-estadounidense debería ser la reunión entre Rubio y Lavrov, secretarios de Estado de sus respectivos países y, posteriormente se organizaría el encuentro en Budapest.

Este martes 21 de octubre, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov reveló que la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin no se podía posponer porqué aún no se había fijado fecha:

“No se puede posponer lo que no está programado” Dmitri Peskov, portavoz

No obstante, es posible que Donald Trump y Vladimir Putin se encuentren durante la reunión de líderes mundiales organizada por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se llevará a cabo la próxima semana en Malasia.

Cabe recordar que la última vez que Donald Trump y Vladimir Putin estuvieron juntos en una reunión que duró casi tres horas, fue hace más de dos meses en Anchorage, Alaska y desde entonces, el presidente de Estados Unidos ha pedido públicamente a Kiev y Moscú que detengan la guerra.

“Hay que seguir la línea de batalla, donde sea que esté. De lo contrario, es demasiado complicado. Nunca se podrá descifrar. Hay que detenerse en la línea de batalla” Donald Trump