El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, a que entregue territorio al presidente Putin para terminar la guerra con Rusia.

De acuerdo con reportes, la instrucción de Donald Trump a Volodimir Zelenski representaría aceptar la propuesta de Rusia para poner fin a la guerra en el este de Europa.

Dicha situación tiene lugar luego de una reunión que sostuvieran Donald Trump y Volodimir Zelenski el 17 de octubre de 2025 en la Casa Blanca, la cual se había pactado para negociar la entrega de armamento a Ucrania para su guerra con Rusia.

El altercado entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en la oficina oval de la Casa Blanca. (SAUL LOEB / AFP)

Donald Trump pide a Zelenski entregar territorio a Putin para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania

Anteriormente Donald Trump había insinuado que Ucrania debía recuperar todo su territorio, sin embargo, tras un encuentro que sostuvo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el mandatario estadounidense habría cambiado de parecer.

Por ello, tras un encuentro que sostuvo esta semana con Volodimir Zelenski, lo habría instado a aceptar el plan de Rusia, el cual entre sus condiciones pide la entrega de territorio.

Puntualmente Rusia pide a Ucrania la entrega de la región de Donbás, la cual está comprendida por las provincias de Donetsk y Lugansk.

Si bien la reunión tenía como objetivo negociar la entrega de misiles Tomahawk por parte de Estados Unidos a Ucrania, habría terminado con la sugerencia de Trump para finalizar la guerra.

Según señaló Volodimir Zelenski, no está descartada la entrega de armamento, aunque aseguró que por el momento Estados Unidos no busca provocar una escalada en el conflicto.

No obstante, reportes aseguran que Trump y Zelenski habrían llegado “a los gritos”, pues el mandatario de Ucrania habría rechazado la sugerencia de aceptar el plan de Rusia.

Ante esto, Donald Trump aseguró que sugirió encarecidamente tanto a Zelenski como a Putin, poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.