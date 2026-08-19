Trump suspende por tres días aranceles del 50% a Canadá

Donald Trump informó su decisión de suspender por tres días los aranceles del 50% que había ordenado imponer a Canadá.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, Donald Trump indicó que dichos aranceles entrarían en vigor a partir de las 00:00 horas del 19 de agosto de 2026, pero ahora suspendió su implementación por tres días.

“He pausado los aranceles del 50% contra Canadá, que estaban programados para entrar en vigor mañana por la mañana durante un periodo de tres días” Donald Trump

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Evan Vucci / AP)

Trump suspende aranceles del 50% a Canadá tras alcanzar acuerdo en materia energética

El presidente Trump informó su decisión de suspender por tres días la orden de aranceles del 50% a Canadá tras indicar que alcanzó un nuevo acuerdo.

Dentro de este escenario, destaca el posible resurgimiento del oleoducto Keystone XL, un proyecto de infraestructura energética que fue clausurado por la administración del presidente Joe Biden.

De acuerdo con la información, existiría un principio de acuerdo entre el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente Trump, para la reanudación del proyecto.

Aunque no se han revelado detalles, Canadá y Estados Unidos habrían abordado prioridades de cooperación regional bajo la óptica de la seguridad energética.

“¡El gran oleoducto Keystone XL, que fue destruido hace tiempo por el dormilón Joe Biden, puede que sea despertado de la tumba!" Donald Trump

En términos monetarios, la suspensión temporal de los aranceles protege momentáneamente cerca de 20 mil millones de dólares en mercancías, lo que representa aproximadamente el 5% de las importaciones que Estados Unidos adquiere de Canadá.

Cabe señalar que aspectos como la energía, los minerales críticos y los productos pesqueros, se encontraban fuera de los nuevos aranceles, por lo que solo impactaba a mercancías fuera de estos rubros.

Se espera que Trump brinde más detalles del acuerdo con Canadá en próximos días, así como si suspenderá o no de manera definitiva su orden de aranceles o permanece únicamente como una suspensión temporal.