Mark Carney, primer ministro de Canadá, criticó la imposición de aranceles del 50% anunciados por Donald Trump, al asegurar que la medida viola los acuerdos comerciales del T-MEC.

Esta es la más reciente de una serie de medidas comerciales unilaterales de Estados Unidos que comenzaron con la imposición de diversos aranceles en violación directa del T-MEC Mark Carney, primer ministro de Canadá

El gobierno canadiense acusa que estas medidas incluyen aranceles a su sector automotriz, lácteo y de alcohol, además de aumentar costos para las familias, particularmente en Estados Unidos.

Frente a ese escenario, Mark Carney llamó a Estados Unidos a entablar conversaciones intensivas para resolver los asuntos pendientes con el T-MEC.

Mark Carney se defiende por haber contestado a aranceles previos de Estados Unidos (Gov. Canadá )

Mark Carney se defiende por haber contestado a aranceles previos de Estados Unidos

El lunes 20 de julio, el gobierno de Donald Trump anunció su intención de imponer un nuevo arancel del 50% a un número significativo de productos canadienses, entre ellos:

Materiales y componentes para la industria automotriz

Bebidas alcohólicas

Productos lácteos

Materiales de construcción

Ropa y textiles

Artículos de lujo

Sobre la medida, un funcionario anónimo señaló que Estados Unidos acusa a Canadá de tomar represalias contra los aranceles anteriores de Donald Trump, por lo que ahora debe rendir cuentas.

Canadá se defendió por haber contestado con aranceles a las autoridades estadounidenses, señalando que lo hizo en ejercicio de su derecho, “simplemente igualando esas medidas”.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP / AP)

Canadá llama a resolver diferencias con Estados Unidos por el T-MEC

En respuesta a las modificaciones comerciales de Estados Unidos, Canadá señaló que ha presentado una serie de propuestas para resolver esta disputa y modernizar el T-MEC.

Canadá está dispuesto a entablar conversaciones intensivas para resolver los asuntos pendientes con Estados Unidos en beneficio mutuo de nuestros ciudadanos. Mark Carney, primer ministro de Canadá

Canadá señala que trabajará incansablemente y adoptará todas las medidas necesarias para “fortalecer nuestro país y apoyar a los trabajadores, agricultores, empresas y familias canadienses”.