Mark Carney, primer ministro de Canadá, criticó la imposición de aranceles del 50% anunciados por Donald Trump, al asegurar que la medida viola los acuerdos comerciales del T-MEC.

Esta es la más reciente de una serie de medidas comerciales unilaterales de Estados Unidos que comenzaron con la imposición de diversos aranceles en violación directa del T-MEC

Mark Carney, primer ministro de Canadá

El gobierno canadiense acusa que estas medidas incluyen aranceles a su sector automotriz, lácteo y de alcohol, además de aumentar costos para las familias, particularmente en Estados Unidos.

Frente a ese escenario, Mark Carney llamó a Estados Unidos a entablar conversaciones intensivas para resolver los asuntos pendientes con el T-MEC.

Mark Carney se defiende por haber contestado a aranceles previos de Estados Unidos
Mark Carney se defiende por haber contestado a aranceles previos de Estados Unidos (Gov. Canadá )

Mark Carney se defiende por haber contestado a aranceles previos de Estados Unidos

El lunes 20 de julio, el gobierno de Donald Trump anunció su intención de imponer un nuevo arancel del 50% a un número significativo de productos canadienses, entre ellos:

  • Materiales y componentes para la industria automotriz
  • Bebidas alcohólicas
  • Productos lácteos
  • Materiales de construcción
  • Ropa y textiles
  • Artículos de lujo

Sobre la medida, un funcionario anónimo señaló que Estados Unidos acusa a Canadá de tomar represalias contra los aranceles anteriores de Donald Trump, por lo que ahora debe rendir cuentas.

Canadá se defendió por haber contestado con aranceles a las autoridades estadounidenses, señalando que lo hizo en ejercicio de su derecho, “simplemente igualando esas medidas”.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney
El primer ministro de Canadá, Mark Carney (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP / AP)

Canadá llama a resolver diferencias con Estados Unidos por el T-MEC

En respuesta a las modificaciones comerciales de Estados Unidos, Canadá señaló que ha presentado una serie de propuestas para resolver esta disputa y modernizar el T-MEC.

Canadá está dispuesto a entablar conversaciones intensivas para resolver los asuntos pendientes con Estados Unidos en beneficio mutuo de nuestros ciudadanos.

Mark Carney, primer ministro de Canadá

Canadá señala que trabajará incansablemente y adoptará todas las medidas necesarias para “fortalecer nuestro país y apoyar a los trabajadores, agricultores, empresas y familias canadienses”.