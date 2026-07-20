Donald Trump golpeó a Canadá al anunciar aranceles del 50% sobre la mayoría de sus importaciones, lo que podría provocar un aumento en la inflación de ese país.

Un funcionario anónimo adelantó que Trump firmó tres proclamas para poner en marcha los aranceles respaldados por la Sección 338 de la Ley de Comercio de 1930.

La imposición de nuevos aranceles se dio bajo el argumento de que Canadá ha discriminado a los automóviles, alcohol y productos lácteos que produce Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Alex Brandon/AP / AP Photo/Alex Brandon)

Trump impone aranceles del 50% a Canadá bajo la Sección 338

Este lunes 20 de julio, el presidente Donald Trump impuso aranceles del 50% a la mayoría de productos canadienses, medida que podría desatar un aumento a la inflación.

Sobre la medida, un funcionario anónimo señaló que Estados Unidos acusa a Canadá de tomar represalias contra los aranceles anteriores de Donald Trump, aparte de China, por lo que ahora debe rendir cuentas.

Fuentes anónimas indicaron que Trump firmó tres proclamas para implementar los aranceles bajo la Sección 338 de la Ley de Comercio de 1930, con riesgos de que esta nueva medida aumente la inflación canadiense.

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Los aranceles del 50% abarcarían bienes que antes estaban exentos de impuestos de importación gracias al T-MEC, pero dejarían fuera los siguientes productos:

Energéticos

Potasa

Pescado

Minerales críticos

Fuentes señalan que Trump, junto a su equipo de asesores, estaría evaluando imponer más aranceles a Canadá debido a que los incendios forestales en ese país “afectaron la calidad del aire” en Estados Unidos.