Claudia Sheinbaum aseguró que México no será el siguiente país al que Estados Unidos le imponga aranceles como ocurrió con Canadá para productos como automóviles y bebidas alcohólicas.

Desde su conferencia mañanera del 21 de julio de 2026, la presidenta compartió con seguridad que no habrá más aranceles para México.

Asimismo, resaltó que los trabajos para la revisión del T-MEC inician esta semana de manera formal en México, junto con una reunión que sostendrá con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Sheinbaum muestra seguridad para México tras aranceles de Estados Unidos a Canadá ante revisión del T-MEC

Ante la pregunta expresa sobre la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a México como lo hizo con Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió “no”, entre risas.

Con ello, mostró seguridad en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en medio del inicio formal de la revisión del T-MEC en México.

“Hoy inician los trabajos relacionados con la revisión del Tratado, formales, aquí en México” Claudia Sheinbaum

Asimismo, señaló que sostendrá una reunión con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos durante esta semana.

“Esta semana yo también veo al embajador Greer personalmente y vamos a estar dando información de cuál es el avance” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, se mantiene una “buena coordinación” con Estados Unidos y Canadá y reiteró que, en el marco de la defensa de la soberanía, “cuando no estamos de acuerdo” en las negociaciones se dice.

Materiales y componentes para la industria automotriz

Bebidas alcohólicas

Productos lácteos

Materiales de construcción

Ropa y textiles

Artículos de lujo

Esta medida fue criticada por Mark Carney, primer ministro de Canadá, quien aseguró que la medida viola los acuerdos comerciales del T-MEC.