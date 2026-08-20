Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvieron una llamada telefónica el 20 de agosto de 2026 en la que abordaron la renovación del T-MEC y el fortalecimiento del comercio bilateral.

La presidenta de México y Mark Carney coincidieron en la importancia del T-MEC para brindar certidumbre a empresas y trabajadores, además de destacar la cooperación como clave para la prosperidad continental.

Por su parte, Mark Carney agradeció el apoyo de México ante los incendios forestales en Canadá, subrayando la solidez de la relación bilateral en materia económica y climática.

Sheinbaum y Mark Carney (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Claudia Sheinbaum y Mark Carney hablaron sobre comercio y renovación del T-MEC

Claudia Sheinbaum y Mark Carney sostuvieron una llamada telefónica este jueves 20 de agosto, durante la que hablaron temas sobre comercio transfronterizo y la urgente renovación del T-MEC.

Sobre la charla, se informó que ambos mandatarios reconocieron la gran importancia que tiene el acuerdo comercial regional para brindar certidumbre a empresas y trabajadores de la zona.

De igual forma, se informó que en esta conversación, Sheinbaum y Mark Carney revisaron los avances que se han conseguido en el tema del comercio bilateral entre Canadá y México.

Sheinbaum y Mark Carney (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

En ese sentido, se resaltó que hicieron hincapié en que una sólida cooperación bilateral es vital para que se pueda garantizar la seguridad y la prosperidad compartidas del continente.

Finalmente acordaron mantener un contacto estrecho, impulsando la cooperación bilateral en materia de comercio para asegurar la prosperidad económica continental compartida.

Carney agradeció a Sheinbaum por apoyo ante incendios en Canadá

Además de la continuidad del T-MEC y los avances del comercio bilateral, durante la llamada Mark Carney agradeció a Claudia Sheinbaum por el apoyo de México a Canadá por los incendios.

Lo anterior debido a que el gobierno de México ha brindado apoyo a Canadá con el envío de distintas brigadas de bomberos y personal forestal para atender la emergencia.

Incendios en Canadá (AP / DARRYL DYCK/The Canadian Press v)

Cabe destacar que en las últimas semanas, se han registrado más de 500 incendios en Canadá, muchos de los cuales se encuentran activos en regiones como la Columbia Británica y Ontario.

Por ello, el Primer Ministro reconoció la sólida cooperación en la gestión de la crisis que refuerza las alianzas bilaterales y permite afrontar con mayor eficacia las emergencias climáticas y continentales.