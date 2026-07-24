Canadá está dispuesto a hacer “lo que sea necesario” para defender a sus trabajadores, empresas y agricultores frente a la nueva escalada de la guerra comercial con Estados Unidos, aseguró el primer ministro Mark Carney, luego de que el presidente Donald Trump anunciara nuevos aranceles del 50% sobre diversos productos canadienses que entrarían en vigor el próximo 19 de agosto.

“Estamos intensificando nuestras negociaciones comerciales con Estados Unidos y no dudaremos en defender nuestros intereses si es necesario” Mark Carney

Durante una reunión con los primeros ministros provinciales en Charlottetown, Canadá, Mark Carney afirmó que su gobierno analiza todas las opciones, incluidas medidas de represalia contra Estados Unidos, aunque evitó detallar cuáles serían.

El mandatario canadiense sostuvo que su prioridad es proteger la economía nacional mientras continúan las negociaciones comerciales con Washington.

Mark Carney abre la puerta a represalias contra Estados Unidos por nuevos aranceles

El gobierno canadiense analiza posibles represalias luego de que Estados Unidos anunciara un arancel del 50% sobre diversos productos canadienses, con entrada en vigor prevista para el 19 de agosto.

Aunque Mark Carney evitó detallar las acciones que podría adoptar su administración, sostuvo que todas las opciones permanecen sobre la mesa para defender los intereses del país.

La postura del mandatario fue respaldada por algunos líderes provinciales como Doug Ford, el primer ministro de Ontario quien propuso responder “dólar por dólar” a los nuevos gravámenes estadounidenses.

“Un día, el primer ministro está con él codo con codo, y al día siguiente, el presidente Trump se vuelve contra él como un perro rabioso” Doug Ford, el primer ministro de Ontario

Sin embargo, gobiernos como los de Alberta y Saskatchewan rechazaron restringir exportaciones, reflejando la división sobre cómo enfrentar la ofensiva comercial de Estados Unidos.

Las declaraciones fueron realizadas durante una reunión con los primeros ministros provinciales en Charlottetown, donde Carney insistió en que Ottawa mantendrá las negociaciones comerciales con Washington, pero dejó claro que no dudará en responder si las medidas estadounidenses entran en vigor.

El endurecimiento del discurso canadiense ocurre mientras ambos gobiernos buscan acelerar las negociaciones comerciales, no obstante, la falta de avances y la aplicación de nuevos aranceles mantienen elevada la incertidumbre sobre la relación económica entre los dos principales socios comerciales de Norteamérica.

“Si el primer ministro llama a la Columbia Británica y dice que necesita apoyo contundente para poder dialogar, entonces estaremos allí” David Eby, primer ministro de la Columbia Británica