Donald Trump, presidente de Estados Unidos, rompió el silencio sobre la polémica y viral vestimenta que utilizó Marco Rubio, conocida en redes sociales como el “Nike Tech Venezuela”, el mismo conjunto deportivo con el que fue capturado Nicolás Maduro.

“Me pareció que se veía muy bien con esa vestimenta. Especialmente… no sé si yo lo haría, pero pensé que se veía muy bien” Donald Trump, presidente de Estados Unidos con reportero durante un vuelo en el Air Force One

President Trump commented on Secretary of State Marco Rubio wearing a "MADURO" Nike tech outfit:



"I thought he looked very good in the outfit. I don't know if I'd do it, but I thought he looked very good."



"I think he's outstanding." https://t.co/61OHFSz4A7 pic.twitter.com/W1PkRRwu6D — Open Source Intel (@Osint613) May 15, 2026

La reacción del mandatario ocurre después de que la fotografía de Rubio usando el famoso pants gris de Nike se volviera tendencia en redes sociales, luego de ser publicada por Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca.

El outfit de Marco Rubio desató memes y comparaciones con Maduro

La imagen de Marco Rubio usando el conjunto Nike Tech Fleece rápidamente se viralizó debido a que era idéntico al outfit que llevaba Nicolás Maduro durante su captura por fuerzas estadounidenses en enero de 2026.

Aunque el tema dominó las conversaciones en plataformas como X y TikTok, Trump evitó profundizar sobre la referencia política y únicamente destacó que Rubio “lucía bien” con la vestimenta.

“Me pareció que se veía muy bien con esa vestimenta” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El llamado Nike Tech “Venezuela” se convirtió en un fenómeno viral tras difundirse las imágenes de Nicolás Maduro detenido usando el mismo modelo deportivo gris de la marca Nike. Desde entonces, el conjunto se transformó en meme y tendencia en redes sociales.

¿Cuándo usó Marco Rubio el mismo pants que Nicolás Maduro?

La fotografía fue compartida por Steven Cheung en la red social X mientras Marco Rubio viajaba a China junto a Donald Trump en el Air Force One.

En la imagen, el secretario de Estado aparece recargado sobre una pared del avión presidencial utilizando el conjunto gris Nike Tech, en una pose relajada que detonó miles de reacciones y comparaciones en internet.

“Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One!”, escribió Cheung en su publicación.

Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One! 😂 pic.twitter.com/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

Dicha fotografía fue ampliamente compartida por activistas republicanos, funcionarios de la Casa Blanca y usuarios de redes sociales, quienes convirtieron el look en una nueva ola de memes y comentarios políticos.