Steven Cheung es un asesor político estadounidense que se desempeña como director de comunicaciones de la Casa Blanca y asistente del presidente en el gobierno de Donald Trump, durante su segundo mandato iniciado en 2025.

Es considerado una figura clave dentro del equipo de comunicación del mandatario, tras haber sido portavoz de su campaña presidencial en 2024.

¿Quién es Steven Cheung?

Steven Cheung es un estratega de comunicación política vinculado al Partido Republicano, con experiencia tanto en campañas electorales como en comunicación gubernamental.

Fue portavoz y jefe de comunicación en la campaña presidencial de Donald Trump en 2024, y previamente ocupó el cargo de director de respuesta estratégica durante el primer mandato del presidente, donde se encargó de gestionar crisis mediáticas y reaccionar ante la cobertura negativa.

También trabajó en el sector privado como directivo de comunicaciones en la Ultimate Fighting Championship (UFC), consolidando un perfil que combina política y marketing deportivo.

¿Qué edad tiene Steven Cheung?

Steven Cheung nació el 23 de junio de 1982, por lo que en 2026 tiene 43 años.

¿Steven Cheung tiene pareja?

No existe información pública verificable sobre su vida sentimental o estado civil, por lo que este dato se mantiene en el ámbito privado.

¿Qué signo zodiacal es Steven Cheung?

Steven Cheung es Cáncer, signo de agua asociado con la intuición, la lealtad y la sensibilidad.

¿Steven Cheung tiene hijos?

No hay información pública confirmada sobre si Steven Cheung tiene hijos.

¿Qué estudió Steven Cheung?

Steven Cheung asistió a la Universidad Estatal de California en Sacramento, pero no obtuvo un título.

¿En qué ha trabajado Steven Cheung?

Steven Cheung es conocido por su papel como uno de los principales estrategas de comunicación de Donald Trump, destacando por su estilo directo y combativo en el manejo del discurso público.