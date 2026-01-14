Un video que ya se volvió viral en redes sociales, evidenció el momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le hizo un gesto obsceno a un trabajador de Ford.

La escena tuvo lugar durante la visita de Donald Trump a la planta de Ford, ubicada en Detroit, Michigan, donde uno de los trabajadores le gritó a lo lejos “protector de pedófilos”.

Dichos insultos contra Donald Trump habrían sido en referencia a críticas vinculadas con su manejo de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, los cuales prometió publicar sin importar su contenido.

🇺🇸 | Donald Trump muestra su dedo medio y parece decir "que te jodan" después de que un trabajador de Ford gritara "protector de pedófilos".pic.twitter.com/uS6nMlj563 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 13, 2026

Donald Trump le dijo “que te jodan” a trabajador de Ford que lo increpó

En respuesta a los insultos de un trabajador de Ford, el presidente Donald Trump respondió alzando el dedo medio y profiriendo al menos dos insultos.

Aunque el audio no permite identificar con claridad lo que dijo Donald Trump al trabajador de Ford, aparentemente habría respondido con dos “f*ck you”, expresión que en español puede traducirse como “que te jodan”.

Sin embargo, el gesto obsceno de Donald Trump a un trabajador de Ford no fue lo único criticable de su visita, pues momentos después aprovechó para minimizar a sus socios del T-MEC.

Frente de decenas de trabajadores de Ford, Donald Trump aseguró que Estados Unidos no necesita los productos automotrices manufacturados por México y Canadá.

“No necesitamos los autos fabricados en Canadá. No necesitamos los autos fabricados en México. Queremos fabricarlos aquí” Donald Trump

Incluso, fue tajante al afirmar que ni siquiera piensa en el T-MEC en cuestión automotriz , ya que su prioridad es fortalecer la producción nacional.