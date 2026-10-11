Donald Trump aseguró que prevé nuevo acuerdo comercial con México sin la participación de Canadá, durante un mitin celebrado en Clarksville, Tennessee, celebrado este sábado 10 de octubre.
El presidente de Estados Unidos dio a conocer sus planes de un posible pacto bilateral con nuestro país, indicando que no quiere perder dinero con Canadá y que no necesita sus productos.
“Perdemos dinero con Canadá, perdemos 90 mil millones de dólares al año, y con México perdemos 190 mil millones al año. Vamos a hacer un nuevo acuerdo con México que será estupendo, pero simplemente no queremos perder tanto dinero; me gusta el himno nacional ”Oh, Canadá“, pero en realidad no tengo por qué escucharlo, y no necesitamos palos de hockey, ni máscaras protectoras, ni el tipo de cosas que nos venden; no lo necesitamos”.Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Prevé Donald Trump nuevo acuerdo comercial con México sin la participación de Canadá
Donald Trump planteó un nuevo acuerdo comercial con México, aunque no dio más detalles de cuándo será anunciado oficialmente, ni en qué consistirá.
El anuncio de Donald Trump se da en medio de reportes sobre nuevas conversaciones entre Estados Unidos y México para ampliar la cooperación económica, en especial en el sector energético.
De acuerdo con un reporte del Financial Times, Trump habría planteado a la presidenta Claudia Sheinbaum mayores acuerdos y alianzas entre ambas naciones.
Sin embargo, también hizo mención de su relación con Canadá, que al respecto, el presidente de Estados Unidos expresó que verá “cómo resulta todo”.
Incluso se atrevió a señalar que tiene el presentimiento de que Canadá va estar “muy bien” tras el cambio que habrá en sus relaciones comerciales porque se irá con Europa.
En sus críticas hacia Canadá, Donald Trump acusó que durante 50 años se aprovechó de Estados Unidos, cobrando tarifas y aranceles masivos, además de no tratarlos al país con respeto.
Durante su mitin rumbo a las elecciones intermedias en Estados Unidos, Donald Trump también habló del cambio de nombre del Lago Ontario a Lago América.
“Pero no es broma. Y miren el lago Ontario: Canadá se ha estado aprovechando de nosotros durante 50 años, cobrándonos aranceles enormes. Todo el mundo dice: “Oh, Canadá es tan amable”, pero nos tratan fatal; realmente nos tratan fatal... aunque ya no nos tratan tan mal. Pero decidí que el lago Ontario debería rebautizarse como lago América...”Donald Trump, presidente de Estados Unidos