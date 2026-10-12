La posibilidad de un nuevo encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un volvió a colocar a Corea del Norte en el centro de la atención internacional.

Durante una declaración en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos señaló que sería “emocionante” reunirse nuevamente con Kim Jong-un durante su próxima gira por Asia, reavivando las expectativas sobre una eventual reanudación del diálogo entre Washington y Corea del Norte.

La propuesta adquiere relevancia por el historial de contactos directos entre Donald Trump y Kim Jong-un así como por el complejo contexto geopolítico que persiste en la región.

Donald Trump considera “emocionante” reunirse con Kim Jong-un en Asia

Durante un intercambio con los medios de comunicación en la Casa Blanca, Donald Trump mencionó que podría reunirse con Kim Jong-un durante su viaje a Asia.

No solo eso, Donald Trump mencionó que dicho encuentro con Kim Jong-un resultaría emocionante, tomando en cuenta que sería la cuarta vez que se reúne con el líder de Corea del Norte.

Aún más, hizo hincapié en el entendimiento personal que asegura mantener con el dirigente norcoreano al declarar que se lleva bien con él, más allá de lo que se ha manifestado anteriormente.

No obstante, la declaración muestra clara disposición por parte del presidente de Estados Unidos, para el restablecimiento de los contactos directos con el líder de Pionyang.

Toda vez que históricamente la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte ha resultado especialmente tensa, debido a los conflictos existen en el Pacífico asiático.

Posible reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un ha despertado interés

Esta posible reunión en Asia entre Donald Trump y Kim Jong-un, ha introducido un interés entre a nivel global debido a las posibles implicaciones, si se llega a un acuerdo favorable.

La mera sugerencia de Donald Trump de un nuevo encuentro con Kim Jong-un, plantea la posibilidad de reactivar los mecanismos de diálogo de alto nivel entre Estados Unidos y Corea del Norte.

No solo eso, al afirmar públicamente que mantiene una buena relación con Kim Jong-un, Trump subraya el valor de la diplomacia directa que tanto le gusta, para abordar cuestiones bilaterales.

De este modo, la expectativa generada en torno a su viaje por Asia vuelve a situar la negociación cara a cara en el foco de la agenda informativa internacional.