Al pronunciar un “le dejaremos saber”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se pronunció sobre la posibilidad de sostener una reunión con Kim Jong-un en su viaje a Asia.

Antes de partir a su gira, Donald Trump fue cuestionado sobre la posibilidad de reunirse con Kim Jong-un, ante lo cual declaró que sí le gustaría y resaltó que lo dejará saber.

.@KellieMeyerNews and I asked Trump if he plans to meet with Kim Jong Un on his trip to Asia —



“I don’t know. We let him know. He knows that I’m going there. I get along with him very well.” pic.twitter.com/T3j3ZrTsob — Kit Maher (@KitMaherCNN) October 25, 2025

Donald Trump admite que le gustaría reunirse con Kim Jong-un en su viaje a Asia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confesó que sí le gustaría reunirse con Kim Jong-un en su viaje a Asia, por lo que dejó abierta la posibilidad de sostener un encuentro con el líder de Corea del Norte.

“Él sabe que voy allí, no lo sé. Se lo haremos saber, él sabe que voy allí; me gustaría, me llevo muy bien con él" Donald Trump

Como parte de su participación en la APEC y la ASEAN, el presidente de Estados Unidos inició un viaje a Asia el viernes 24 de octubre que está programado para terminar el día 29.

Abordado por periodistas previo a que subiera al avión presidencial para su viaje a Asia, Donald Trump destacó que el propio Kim Jong-un está enterado de la gira de trabajo que realizará.

Debido a ello, el mandatario indicó que en su momento se le hará saber al líder norcoreano, con quien dijo, se lleva muy bien, sobre la posibilidad de que se celebre un encuentro.

Cabe destacar que se ha barajado la opción de que se realice el encuentro mientras Donald Trump está en Corea del Sur, pues el ministro de Reunificación de Seúl declaró que había una posibilidad “considerable”.

Sin embargo, hasta el momento no existe ningún anuncio oficial sobre un cambio en la agenda de Donald Trump durante su viaje a Asia que está programado para concluir el próximo 29 de octubre.

Donald Trump y Kim Jong Un (Susan Walsh / AP)

Donald Trump arrancará gira en Asia

Tras iniciar su viaje a Asia el viernes 24 de octubre, este sábado 25 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzará con las actividades programadas para su gira de trabajo que se tratan de las siguientes: