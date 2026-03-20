El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, sorprendió al aparecer en un tanque militar junto a su hija durante unas maniobras militares.

La aparición de Kim Jong-un junto a su hija ha reforzado los señalamientos que la ponen como la heredera del liderato en Corea del Norte.

Kim Jong-un viaja con su hija en tanque militar mientras ella maneja

La presentación de un tanque militar llevó al líder supremo, Kim Jong-un, a viajar junto a su hija que es supuestamente Kim Ju-ae, mientras ella manejaba el vehículo.

Estando en la Base Militar 60 de Pyongyang en Corea del Norte, fue que el dictador presentó la modernización militar que obtuvieron con sistemas avanzados de movilidad, potencia en el lanzamiento y renovación en defensa a prueba de misiles y drones.

La innovación en el tanque militar que Kim Jong-un presentó, lo llevó a probarlo junto a su hija, permitiéndole que manejara con su supervisión y la de militares.

Kim Jong-un y su hija sobre tanque militar. (KCNA/AFP / AFP)

Kim Jong-un y su hija sobre tanque militar. (KCNA/AFP / AFP)

En el video mostrado en redes sociales se puede ver al dictador sentado junto a su hija que va al volante y guiando su camino a baja velocidad sobre la Base Militar.

La aparición de Kim Jong-un con su hija refuerza los rumores de que ella será la sucesora como líder supremo en Corea del Norte, pues desde el 2022 hacen apariciones públicas en eventos estratégicos.