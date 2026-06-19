Donald Trump, presidente de Estados Unidos, mostró su interés en el programa nuclear de Corea del Norte y señaló a Corea del Sur que las sanciones que hay son ineficaces.

De acuerdo con Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur, Donald Trump aseguró que es “momento de prestar atención al tema de Corea del Norte”.

Esto luego de confirmar que Estados Unidos e Israel han firmado un acuerdo de paz que incluiría el programa nuclear iraní.

Trump ahora va contra programa nuclear de Corea del Norte con apoyo de Corea del Sur

Lee Jae Myung compartió que, durante una cena del G7 en Francia, Donald Trump compartió su posible interés por limitar o cerrar el programa nuclear de Corea del Norte.

En rueda de prensa, el presidente de Corea del Sur señaló que Donald Trump le señaló que “había llegado el momento de prestar atención al tema de Corea del Norte”.

Asimismo, señaló que el presidente de Estados Unidos resaltó que las sanciones contra el país dirigido por Kim Jong-un son “ineficaces” ante la cooperación entre Corea del Norte y Rusia.

Sin embargo, el presidente de Corea del Sur no compartió un posible acuerdo o conversación mayor con Estados Unidos sobre cooperación en contra del programa nuclear de Corea del Norte.

Debido al aislamiento de Corea del Norte con el resto del mundo, se desconoce el alcance del programa nuclear que mantienen desde 2006, cuando anunció su primer ensayo nuclear.

Sin embargo, se cree que posee decenas de armas nucleares; hasta el momento Corea del Norte cuenta con el apoyo de Rusia, así como de China.