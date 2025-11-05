¿Vladimir Putin ya reaccionó a las declaraciones de Donald Trump? Rusia está considerando retomar sus pruebas nucleares.

Vladimir Putin declaró que Rusia podría retomar sus pruebas nucleares si Estados Unidos decide hacer lo mismo, esto como respuesta a las declaraciones de Donald Trump.

Vladimir Putin y Donald Trump (Julia Demaree Nikhinson / AP)

Durante una reunión de su Consejo de Seguridad, el presidente ruso ordenó a sus altos funcionaros que elaboren propuestas sobre posibles pruebas de armas nucleares.

“Doy instrucciones al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Defensa... a los servicios especiales y a los organismos civiles pertinentes para que hagan todo lo posible por recabar información adicional sobre el tema, analizarla en el Consejo de Seguridad y formular propuestas consensuadas sobre el posible inicio de los trabajos de preparación de los ensayos de armas nucleares” Vladimir Putin

Vladimir Putin afirmó que Rusia se ha adherido al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares , pero si Estados Unidos o cualquier otro país los retoma, ellos harán lo mismo.

Y es que consideró que las declaraciones de Donald Trump son “cuestión seria” y no deberían tomarse a la ligera.

“Rusia siempre ha respetado escrupulosamente sus obligaciones en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, pero si Estados Unidos u otros Estados firmantes del Tratado procedieran a tales ensayos, Rusia se vería obligada a tomar medidas de represalia adecuadas” Vladimir Putin

Ministro de Defensa Ruso le aconseja a Vladimir Putin prepararse tras insistencia de Donald Trump por las pruebas nucleares

Por su parte Andrei Belousov, el ministro de Defensa, le dijo a Vladimir Putin que era “aconsejable prepararse de inmediato para realizar pruebas nucleares a gran escala”.

Esto luego de la insistencia de Donald Trump de retomar sus pruebas nucleares.

Andrei Belousov adelantó que el centro de pruebas ruso en el Ártico, en Novaya Zemlya, podría albergar las pruebas nucleares con poca antelación.

Cabe recordar que Rusia postsoviética nunca ha realizado pruebas nucleares, después de que heredó el arsenal nuclear soviético.

Al igual que otros países, Rusia prueba regularmente con vectores que no transportan carga nuclear, como recientemente el dron submarino Poseidón y el misil Burevestnik.

Estados Unidos realizó su última prueba nuclear en 1992, China y Francia en 1996 y la Unión Soviética en 1990.