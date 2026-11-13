Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó por primera vez que con considera una intervención militar en Cuba antes de que termine su mandato.

El presidente de Estados Unidos habló de una “intervención breve”, como lo hizo en el caso Venezuela en enero de 2026, durnqate una entrevista con con el periodista Hugh Hewitt de Salem News Channel.

“Una breve operación militar... quiero resolver el tema de Cuba antes de irme, y para ello tenemos a un tipo muy bueno y con mucho talento que se llama Marco” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump considera que tras la intervención militar breve, tomaría el control de Cuba para obligar a un cambio de autoridades.

Trump resalta talento de Marco Rubio para tomar Cuba

Donald Trump señaló a Marco Rubio, su secretario de Estado, como actor principal para cumplir sus objetivos de intervención en Cuba.

El presidente estadounidense dijo que a Marco Rubio le encantaría hacerlo por su origen cubano y que ambos están siguiendo el tema de manera cercana pues los están vigilando.

Cuba sería una continuación del tema Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, mediante una intervención militar que sorpresiva.

Trump asegura que tiene el apoyo de cubanos en Florida para intervenir en Cuba

Donald Trump aseguró que tiene el apoyo cubano pues ganó las elecciones con el 94 por ciento de ese voto en Florida y aseguró que ahora es más popular.

Trump insistió que Cuba se ha convertido en un país “que fracasó” y que los cubanos han sido tratados mal.