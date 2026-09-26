El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó por ahora una intervención militar en Cuba, declaraciones que llegan tras reportes de una operación militar en la isla.

Donald Trump dijo que una intervención militar en Cuba no sería necesaria, pues prevé llegar a un acuerdo.

“Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército”, respondió Donald Trump a periodistas en la Casa Blanca.

Reporter: Any military action planned for Cuba?



Trump: Cuba and us will make a deal. I don't think we'll need the military. Cuba is failing very badly. We want to help Cuba.



We want to open Cuba up to our people. We have great Cuban-Americans who want to go back. pic.twitter.com/C0hxIoluUw — Clash Report (@clashreport) September 26, 2026

Donald Trump dice que desea “ayudar a Cuba”

Tras descartar una intervención militar en la isla, el presidente estadunidense Donald Trump dice que desea “ayudar a Cuba”.

Así como Donald Trump dijo que busca favorecer una apertura del país a Cuba, esto a favor de los cubanoestadounidenses.

“Queremos abrir Cuba a nuestra gente”, aseguró Donald Trump “tenemos grande cubanoestadounidenses que quieren regresar”, concluyó.

Dichas palabras de Donald Trump, también llegan tras lo dicho por el canciller cubano, Bruno Rodríguez durante la Asamblea General de la ONU quien aseguró tener la disposición de La Habana a mantener conversaciones con Estados Unidos.

Sin embargo, fue claro que las conversaciones son para abrir espacios de cooperación económica, más no un cambio en la política de Cuba

“Estamos abiertos a relaciones comerciales y de negocios con las compañías estadounidenses como lo estamos con cualquier otro país”, afirmó el jefe de la diplomacia cubana.