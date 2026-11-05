El secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que redes que se han identificado por mantener vínculos con Cuba y proveedores militares chinos fueron sancionadas.

Por medio de un comunicado, el departamento de Estado explicó que en total fueron 8 empresas y dos personas implicadas en los hechos, las que recibieron las sanciones.

Las sanciones de Estados Unidos han sido identificadas como medidas para asfixiar los ingresos ilícitos de Cuba, mientras la isla enfrenta una grave crisis energética por la que sufre apagones constantes.

Crisis energética en Cuba (Especial)

Redes vinculadas a Cuba y proveedores militares chinos son sancionados por Estados Unidos

El jueves 5 de noviembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones contra 8 empresas y dos personas vinculadas al régimen de Cuba y a proveedores militares chinos.

En su comunicado, explicó que la medida que es parte de una ofensiva contra las redes de ingresos ilícitos incluye el bloqueo de 5 petroleros que no podrán venderse ni usarse sin permiso de Washington.

Entre los sancionados figuran las empresas chinas CEIEC y Beijing H&C Technologies, las cuales son señaladas por suministrar material militar a las Fuerzas Armadas cubanas a través de la compradora Duna.

Crisis energética en Cuba (Redes sociales)

El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las sanciones señalando que “la élite gobernante” de Cuba acapara los recursos energéticos y deja al pueblo en medio de apagones y escasez de combustible.

Cabe destacar que la resolución de Estados Unidos también autoriza sancionar a cualquier extranjero que opere en los sectores electrónico, manufacturero, tecnológico y marítimo de la economía de Cuba.

Estados Unidos endurece cerco contra Cuba

Analistas han señalado que las sanciones de Estados Unidos buscarían asfixiar los ingresos ilícitos en Cuba, mientras el país se encuentra en medio de la dura crisis energética por la falta de combustible.

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero, Venezuela dejó de enviar petróleo a la isla, lo que profundizó la escasez de combustible y agravó los cortes de electricidad.

En especial porque, en reportes de medios internacionales, se indica que Cuba produce cerca de 40 mil barriles diarios de crudo, pero necesita cerca de 100 mil para operar con normalidad.

A la ya complicada situación se suma la amenaza de Washington de imponer aranceles a cualquier país que le venda combustible a Cuba, lo que ha endurecido aún más el cerco económico.