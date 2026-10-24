El secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio hico un inédito llamado a los cubanos para que colaboren en secreto con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“Aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean a través de una asociación discreta con la CIA” Marco Rubio

A través de su cuenta de X, el funcionario federal instó a participar en la colaboración, pues afirmó que establecer contacto con el organismo tiene el objetivo lograr un cambio positivo en la isla.

Luego del llamado que lanzó Marco Rubio, la propia CIA difundió un instructivo técnico en el qie incluyó precauciones cibernéticas para que los cubanos informantes establezcan comunicación de forma segura.

Marco Rubio llama a cubanos a establecer “una asociación discreta con la CIA” para cambiar la isla

Como parte de la estrategia de máxima presión que impulsa el gobierno de Estados Unidos contra Cuba para avanzar en la isla, Marco Rubio intensificó la ofensiva con un inédito llamado a los cubanos.

El viernes 23 de octubre de 2026, el secretario de Estados instó públicamente a los ciudadanos cubanos a establecer una colaboración discreta con la CIA para lograr un “cambio” en el país.

En su mensaje difundido en X, Marco Rubio sostuvo que la convocatoria esta dirigida a “aquellos que buscan crear un cambio positivo en Cuba” ante la “decepción de promesas fallidas y la corrupción”.

Marco Rubio llama a cubanos a colaborar con la CIA (@SecRubio/X)

En ese sentido, aseveró que la colaboración con la CIA se trata de una gran “oportunidad” para crear el cambio que han estado buscando, a través de una asociación discreta con el organismo de inteligencia.

Cabe destacar que el llamado se lanzó en seguimiento a la ofensiva legal que se impulsó de forma reciente contra el expresidente Raúl Castro, a quien se le presentaron cargos ante tribunales de Florida.

CIA compartió guía para colaborar en secreto

Luego del llamado que hizo Marco Rubio a los cubanos, la CIA difundió un instructivo técnico de ciberseguridad, para establecer contacto y sumarse a la estrategia de colaboración.

En su cuenta de X, el organismo de inteligencia difundió una guía con los pasos a seguir para que los ciudadanos establezcan contacto virtual, resguardando su protección.

“A aquellos que buscan crear un cambio positivo en Cuba – Este es el momento. La decepción de las promesas fallidas, la corrupción, y las vidas privilegiadas de unos pocos – Aprovecha esta oportunidad de crear el cambio que deseas a través de una asociación discreta con la CIA.” https://t.co/KYaksHGFLm — CIA (@CIA) October 24, 2026

El organismo estadounidense recomendó evitar dispositivos o redes asociados a la identidad personal, eliminando software innecesario y empleando únicamente navegadores web actualizados junto con un VPN.

Asimismo, en su guía, la CIA sugirió crear una cuenta de correo electrónico especial que sea operada por una compañía aliada, exigiendo el uso permanente de la red privada para revisar mensajes.

Finalmente, la dependencia solicitó a los interesados en sumarse a la colaboración, reportar detalles como su ubicación geográfica, ocupación laboral, nivel de acceso a información y datos cifrados.