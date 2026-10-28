La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó, por trigésima cuarta ocasión, una resolución que pide el fin del embargo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba.

La votación se realizó el miércoles 28 de octubre de 2026 y concluyó con:

130 votos a favor

17 en contra

25 abstenciones, de acuerdo con los resultados reportados

ONU aprueba fin del embargo de Estados Unidos a Cuba (@NoticiasONU / X )

ONU pide poner fin al embargo de Estados Unidos a Cuba

La resolución de la ONU para poner fin al embargo de Estados Unidos a Cuba, representa un nuevo pronunciamiento de la comunidad internacional contra las sanciones económicas que Washington mantiene sobre la isla caribeña.

Miguel Díaz-Canel (@diazcanelb / Instagram)

Aunque la Asamblea General ha reiterado durante décadas su postura favorable al levantamiento del embargo, estas resoluciones no tienen carácter jurídicamente vinculante, por lo que no obligan directamente al gobierno estadounidense a modificar su política hacia Cuba.

El resultado vuelve a evidenciar el respaldo mayoritario de los países miembros de la ONU a la petición de terminar con las restricciones económicas.

¿Qué significa la resolución de la ONU sobre Cuba?

El embargo de Estados Unidos a Cuba ha sido durante décadas uno de los principales puntos de tensión entre ambos países. El gobierno cubano sostiene que las medidas afectan su economía y las condiciones de vida de la población, mientras que Washington ha defendido las sanciones como un instrumento de presión política.

Con esta nueva votación, la Asamblea General de la ONU reitera su llamado a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

Sin embargo, el levantamiento de las medidas depende de decisiones de las autoridades estadounidenses, Por ello, pese al respaldo expresado en la ONU, la resolución no implica que el embargo haya terminado ni que las sanciones se hayan levantado de manera inmediata.