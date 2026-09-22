Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, habló en su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por autoridades de su país.

Además de llamar “dictador” a Nicolás Maduro, aludió a que su captura llevó a un buen acuerdo con el petróleo con beneficio a Venezuela y Estados Unidos.

Donald Trump habla sobre Nicolás Maduro en la Asamblea General de la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció en su discurso en la Asamblea General de la ONU, la captura que hizo de Nicolás Maduro tras acusaciones de narcoterrorismo.

Aunque la irrupción que Estados Unidos hizo en Venezuela con uso de militares fue calificado por la ONU como un “precedente peligroso” que vulneró el derecho internacional, Donald Trump se dirigió a este hecho como un beneficio para ambos países.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en su discurso de la ONU. (Angela Weiss/AFP / AFP)

Trump también decidió calificar a Nicolás Maduro como “dictador” y “criminal” en su discurso de la ONU, argumentando que desde su aprehensión, han existido logros para Venezuela.

“Se arrestó a un dictador y criminal, Nicolás Maduro, desde entonces cientos de prisioneros políticos han sido liberados en Venezuela y estamos trabajando estrechamente con los líderes de Venezuela para forjar un mejor futuro para el pueblo”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump presume el acuerdo petrolero con Venezuela tras detención de Nicolás Maduro

La detención de Nicolás Maduro llevó a que el gobierno de Estados Unidos pudiera negociar con un acuerdo beneficioso con el petróleo de Venezuela.

Donald Trump mencionó en su discurso de la ONU, que Venezuela y Estados Unidos tienen un mayor acuerdo con 65 millones de barriles de petróleo, situación que ha llevado a que grandes empresas petroleras a buscar unirse.

“Firmamos el mayor acuerdo petrolero en la historia, cubriendo 65 millones de barriles de petróleo, algo que beneficiará enormemente a Estados Unidos y Venezuela, y ayudará a abaratar el costo de la energía en el mundo”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, apuntó que esto ha dejado “cifras increíbles” con la pertenencia del 60% del petróleo del mundo a ambos países.