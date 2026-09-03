“Estamos haciendo historia”: Delcy Rodríguez tras firma de acuerdos energéticos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que “están haciendo historia” tras consolidarse la firma de acuerdos energéticos con Estados Unidos.

“En Venezuela los días parecen años, porque cada día se construye historia. Hoy estamos haciendo historia con la firma de importantes acuerdos”. Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez destacó que el acuerdo energético proyecta un desembolso financiero de 7 mil millones de dólares para duplicar la capacidad de bombeo de la firma estadounidense Chevron en los siguientes cinco años.

“Necesitamos elevar el índice de desarrollo humano de Venezuela”: Delcy Rodríguez con firma de acuerdos energéticos

Delcy Rodríguez calificó como una necesidad que Venezuela eleve su índice de desarrollo humano tras alcanzar la firma de acuerdos energéticos con Estados Unidos.

La presidenta encargada enfatizó que esta situación debe traducirse directamente en la generación de empleo, mejoras salariales y mayores recursos destinados a hospitales, educación, alimentación y servicios públicos.

Adicionalmente, Delcy Rodríguez formalizó un acuerdo con General Electric que estará destinado al fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional.

Este esquema legal otorga mayor flexibilidad operativa y comercial a las corporaciones extranjeras, dándoles autonomía para la exportación y la administración directa de sus ganancias.

Gracias a este nuevo marco, las autoridades de Venezuela anunciaron el inicio inmediato de las tareas de perforación de en su territorio.

Los nuevos contratos migrarán a la reformada Ley Orgánica de Hidrocarburos para otorgar mayor flexibilidad y control operativo a las corporaciones extranjeras

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, consolidando así su segundo viaje oficial a territorio venezolano tras una primera visita realizada en febrero.