Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, llegó a Venezuela para concretar el nuevo acuerdo petrolero firmado recientemente por ambas naciones.

El alto funcionario estadounidense arribó a Caracas con el propósito de consolidar los lineamientos de una alianza que redefinirá la explotación de petróleo en Venezuela.

Chris Wright llega a Venezuela para concretar el nuevo acuerdo petrolero

Chris Wright confirmó que viajó a Venezuela, en donde sostendrá un encuentro clave con las autoridades locales por el nuevo acuerdo petrolero alcanzado de forma conjunta con Estados Unidos.

La agenda de trabajo se centrará en la puesta en marcha de operaciones privadas en 17 áreas de producción a lo largo del territorio venezolano.

La visita de Chris Wright no solo contempla una reactivación de la corporación estadounidense Chevron, sino también una ambiciosa inyección de capital norteamericano hacia Venezuela.

Sin embargo, la negociación ha despertado tensiones diplomáticas internacionales, especialmente por parte del gobierno de China.

Puntualmente, el gigante asiático ha exigido salvaguardar las garantías de sus capitales previamente comprometidos en varios de los yacimientos seleccionados.

Estados Unidos amplía licencias para explorar y vender petróleo venezolano (Especial)

La Casa Blanca califica esta transacción como la más grande de la historia para el sector de los hidrocarburos, reiterando la importancia del viaje de Chris Wright.

A través de la firma North American Blue Energy Partners (NABEP), Estados Unidos obtendrá derechos económicos y una cuota garantizada de compra a bajo costo.

A cambio, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos controlará el 35% de las acciones de la matriz de NABEP.

Asimismo, el Departamento de Estado mantendrá el derecho de adquirir el 20% de la producción de crudo a costo de extracción.

A pesar del avance, persisten discrepancias temporales, pues mientras Estados Unidos menciona concesiones de un siglo de duración, la administración local asegura que el límite es de 25 años.