La Casa Blanca reveló los detalles del acuerdo petrolero con Venezuela, en el que se determinó la concesión de 100 años para 17 campos a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP).

De acuerdo con la información, Estados Unidos aseguró con este acuerdo el control de la mayoría de reservas petroleras de Venezuela, garantizando que el país obtenga hidrocarburos a bajo costo.

Acuerdo petrolero con Venezuela garantiza a Estados Unidos 17 campos durante un siglo

Estados Unidos dio a conocer este 31 de agosto los detalles del acuerdo histórico petrolero con Venezuela, en el que se otorgó la mayoría de las reservas venezolanas al gobierno de Donald Trump.

Casa Blanca revela detalles del acuerdo petrolero con Venezuela: 17 campos por 100 años (Captura de pantalla)

NABEP gestionará por 100 años 17 campos, que albergan reservas probadas de aproximadamente 65 mil millones de barriles de petróleo y que garantizarán la entrada de combustible a Estados Unidos.

Además de las concesiones por un siglo, el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos contempla: