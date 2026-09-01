Casa Blanca revela detalles del acuerdo petrolero con Venezuela: 17 campos por 100 años

La Casa Blanca reveló los detalles del acuerdo petrolero con Venezuela, en el que se determinó la concesión de 100 años para 17 campos a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP).
De acuerdo con la información, Estados Unidos aseguró con este acuerdo el control de la mayoría de reservas petroleras de Venezuela, garantizando que el país obtenga hidrocarburos a bajo costo.
Acuerdo petrolero con Venezuela garantiza a Estados Unidos 17 campos durante un siglo
Estados Unidos dio a conocer este 31 de agosto los detalles del acuerdo histórico petrolero con Venezuela, en el que se otorgó la mayoría de las reservas venezolanas al gobierno de Donald Trump.
NABEP gestionará por 100 años 17 campos, que albergan reservas probadas de aproximadamente 65 mil millones de barriles de petróleo y que garantizarán la entrada de combustible a Estados Unidos.
Además de las concesiones por un siglo, el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos contempla:
- NABEP otorgó a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos una participación del 35% en su empresa matriz
- Estados Unidos adquiere el derecho de comprar a NABEP, a precio de costo de producción, un 20% garantizado de la producción de crudo de todos sus campos actuales y futuros
- NABEP otorgó al Departamento de Estado el derecho de primera opción de compra sobre el 80% restante de su producción para asegurar el suministro energético del hemisferio ante situaciones de emergencia.
- El gobierno de Estados Unidos tendrá poder de veto sobre el nombramiento de cualquier miembro de la junta directiva de NABEP
- El acuerdo del gobierno estadounidense con NABEP estará regido por las leyes de los Estados Unidos y bajo la jurisdicción exclusiva de los tribunales de ese país, contando con firmas de abogados, asesores y auditores estadounidenses reputados
- NABEP se compromete a invertir hasta 100 mil millones de dólares en infraestructura petrolera dentro de Venezuela para reactivar y escalar la producción en campos que hoy se encuentran inactivos o con baja producción
- El acuerdo petrolero se rige bajo la nueva ley de hidrocarburos de Venezuela, adoptada con apoyo de Estados Unidos
- Estados Unidos implementará estrictos controles que incluyen auditorías, reformas bancarias, supervisión de pagos y un sistema de monitoreo financiero para garantizar que los impuestos y regalías pagados se utilicen en beneficio del pueblo venezolano
- Millones de barriles del nuevo crudo extraído se procesarán en refinerías estadounidenses utilizando torres de perforación e infraestructura de manufactura estadounidense