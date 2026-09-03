María Corina Machado aseguró que Venezuela “necesita mucho más que dinero” ante el acuerdo petrolero que firmó el actual gobierno venezolano.

“Queridos venezolanos, en las últimas horas se ha anunciado un acuerdo de gran escala en materia petrolera entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Delcy Rodríguez” María Corina Machado

De acuerdo con la líder de oposición, tras la firma del acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez no se ha informado el alcance de éste, lo que “ha generado una profunda preocupación” por el futuro de Venezuela.

Machado defiende relación comercial con Estados Unidos pero con “beneficio mutuo”

María Corina Machado aseguró que es “lógico” que exista tanto interés en una relación comercial con Venezuela ante beneficios como:

abundancia de recursos energéticos renovables y no renovables

costos competitivos

ubicación geográfica inmejorable

“Es lógico que exista tanto interés en el potencial de negocios en Venezuela… todo eso le da a Venezuela un valor estratégico extraordinario, tanto para la seguridad nacional de los Estados Unidos como para la estabilidad del hemisferio” María Corina Machado

Sin embargo, reclamó que el acuerdo petrolero sobre el patrimonio del pueblo venezolana se haya dado con “un régimen ilegítimo”.

Asimismo, Machado resaltó la importancia de mantener a Estados Unidos como el socio principal para desarrollar a plenitud el valor estratégico de Venezuela.

“Por supuesto que los Estados Unidos son el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico; así lo piensa la mayoría de los venezolanos, así lo reflejan los valores compartidos por nuestros dos países y así lo he defendido yo durante toda mi vida” María Corina Machado

Sin embargo, reiteró que “necesitamos que las cosas se hagan bien” con una “asociación sólida de mutuo beneficio” para ambos países bajo los principios de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia.

Machado comparte su plan energético tras el acuerdo petrolero con Estados Unidos

Por otra parte, María Corina Machado compartió el plan que ha formado “durante años” junto con su equipo de trabajo y que presentó en marzo de 2026 en Houston, tras la forma del acuerdo petrolero con Estados Unidos.

Se trata de un plan energético que mantiene la relación con Estados Unidos, con cinco pilares fundamentales. Estos son:

Un marco legal transparente: Reglas aprobadas públicamente por una Asamblea Nacional legítima, “no por decreto ni a puerta cerrada”. Institucionalidad técnica: Una agencia de hidrocarburos venezolana independiente para que el Estado “deje de ser juez y parte, operador y fiscalizador” y en su lugar, ser un regulador serio. Licitaciones públicas y abiertas: Reglas claras publicadas de antemano y resultados transparentes “sin adjudicaciones a dedo; todo a la vista de los ciudadanos, sin favores, solo por mérito”. Un régimen fiscal competitivo y estable: Un marco tributario que atraiga al inversor que arriesga miles de millones de dólares y que también “garantice ingresos justos para Venezuela cuando suben los precios del petróleo”. Seguridad jurídica y arbitraje internacional: Respeto estricto a los contratos celebrados y sometimiento a instancias de arbitraje internacional.

Con esto, se crearían incentivos y garantías para que las inversiones “sean grandes y duraderas”, aseguró Machado.